Sumiço! Atleta recebe pagamento e desaparece antes de luta de MMA no Brasil; entenda

No último sábado (26), no evento 'BSB Fight', sediado em Brasília, Wilian Poles experienciou a luta menos desafiadora de sua carreira. Afinal de contas, 'Samurai', como o peso-leve (70 kg) é conhecido, sequer competiu na ocasião por conta de uma situação para lá de inusitada. Seu adversário no card, Daniel Alves, simplesmente desapareceu e não compareceu para o confronto. O 'sumiço' de 'Madruga', como o brasiliense é conhecido, roubou a cena durante a transmissão do show (veja abaixo ou clique aqui).

O protocolo pré-luta estava dentro dos conformes, com Wilian sendo apresentado e adentrando o cage. Entretanto, no momento em que, teoricamente, Daniel Alves faria o mesmo processo, Roger Vieira, promotor do evento, compartilhou a bomba com os fãs presentes na arena. Constrangido com a situação, o organizador, que curiosamente faz parte da equipe do lutador que sumiu, explicou que 'Madruga' havia desaparecido sem dar qualquer tipo de satisfação, já com o pagamento do combate em sua conta.

"Fico muito chateado com esse tipo de situação. O atleta Wilian Samurai veio do Sul para lutar. Iria lutar contra um atleta que é da minha academia. Meu atleta sumiu, simplesmente não veio, não atende o telefone, não manda mensagem. Eles bateram o peso, cumpriram todas as obrigações. E a gente faz algo inédito aqui no Brasil que é, quando o atleta bate o peso, eu já acerto a bolsa com o atleta. Ele recebeu e não veio", lamentou Roger.

A postura de Madruga dividiu a opinião dos fãs. Enquanto alguns torcedores apontaram um possível golpe ou 'calote' por parte do lutador, outros indicaram que alguma emergência poderia ter motivado o sumiço. Até o momento, Daniel Alves não se manifestou sobre o episódio em suas redes sociais. Seu adversário, entretanto, demonstrou toda sua indignação assim que soube da notícia, ainda no cage, prestes a competir.

"Atravessei cinco estados para bater nesse cara. E cadê ele? Deve estar de sacanagem, cara. Baixei 12 kg em suas semanas. 5 kg no último dia e o cara não está aqui. Está tudo certo. Foco e p*** neles", reclamou Wilian Samurai.

Desdobramentos do caso

Durante a transmissão oficial do 'BSB Fight', o árbitro responsável pelo combate chegou a erguer o braço de Wilian e declarar que iria considerá-lo vencedor "por nocaute ou finalização", a fim de tentar minimizar seu prejuízo na situação inesperada. Apesar do que foi dito, o mais comum nesses casos é que a disputa seja declarada um 'no contest' (sem resultado).

A recente edição do card do 'BSB Fight', em Brasília, ainda não consta em alguns dos mais tradicionais sites que registram os pareceres de eventos de MMA, como 'Sherdog' e 'Tapology'. Sendo assim, ainda não há, de fato, um parecer oficial sobre o desfecho do combate. De acordo com o site 'MMA Fighting', Roger alegou que não foi a primeira vez que 'Madruga' adotou uma atitude dessa. Ainda segundo o promotor, o atleta estaria envergonhado com sua postura.

