Saúl e Samuel têm nomes registrados no BID da CBF e podem estrear pelo Flamengo

Dois dos mais novos reforços adquiridos pelo Flamengo já têm condições de estrear pelo clube carioca. O meia Saúl Ñiguez e o atacante Samuel Lino já aparecem no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão à disposição o técnico Filipe Luís para a sequência da temporada.

Apesar da regularização, a dupla não enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Samuel Lino realizou o seu primeiro treino com os novos companheiros nesta quarta-feira, no Ninho do Urubu. Já Saúl Ñiguez, que ja vinha trabalhando com o elenco, ainda necessita de recondicionamento físico.

Com o planejamento definido para o confronto com o rival mineiro, o técnico Filipe Luís vai ter mais opções de escalar a equipe já a partir da próxima semana, quando seus novos comandados terão mais tempo de avaliação.

A partida de volta desta fase eliminatória da Copa do Brasil está marcada para o dia 6 de agosto, quando o time rubro-negro viaja até Belo Horizonte para enfrentar a equipe atleticana.

Nesta quarta-feira, Filipe Luís finalizou a preparação para o duelo desta quinta-feira. Os laterais Ayrton Lucas e Alex Sandro, entregues ao departamento médico, treinaram com o elenco e podem ser relacionados para o confronto.