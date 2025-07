São Paulo x Athletico-PR: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo recebe o Athletico-PR no Morumbis, às 19h30 (de Brasília).

No último sábado, o Tricolor Paulista dominou o Fluminense no Morumbis e venceu os cariocas com facilidade por 3 a 1, embalando o terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe paulista foram marcados por Arboleda, Ferreirinha e Tapia.

A vitória foi de dois tentos de vantagem, mas poderia facilmente ter sido maior. Luciano, que deu assistência para o tento de Arboleda, também desperdiçou um pênalti e teve um gol anulado pelo VAR. No fim, Tapia chegou a marcar em impedimento.

Com o resultado, o São Paulo subiu para a primeira parte da tabela de classificação. A equipe comandada por Crespo agora ocupa o oitavo lugar do Brasileirão, com 22 pontos, e vê o G6, antes distante, mais de perto.

O técnico argentino não poderá contar com sete atletas: Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Dinenno (já atuou por outra equipe na competição).

Do outro lado, o Athletico-PR vem de empate por 2 a 2 com o América-MG, pela Série B. Na 11ª posição da competição, com 25 unidades, a equipe de Odair Hellmann não vence há quatro jogos (dois empates e duas derrotas).

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X ATHLETICO-PR

Local: Morumbis, em São Paulo, SP



Data: 31 de julho de 2025, quinta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel



Assistentes: Maira Moreira e Thiaggo Labes



VAR: Wagner Reway

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano, Ferreirinha e André Silva



Técnico: Hernán Crespo

ATHLETICO-PR: Santos; Kauã Moraes, Belezi, Aguirre e Léo; Felipinho, Patrick, Giuliano e Zapelli; Mendoza e Alan Kardec



Técnico: Odair Hellmann