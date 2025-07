São Paulo x Athletico-PR: saiba onde assistir ao jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo inicia sua busca por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira. O Tricolor recebe o Athletico-PR pela partida de ida das oitavas da competição, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video (streaming). O torcedor também pode acompanhar o lance a lance do jogo aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O São Paulo vive bom momento no Campeonato Brasileiro sob o comando do treinador Hernán Crespo. O Tricolor vem de três vitórias seguidas e superou o Fluminense no último domingo, por 3 a 1, no Morumbis. A equipe subiu para a 8ª colocação, com 22 pontos conquistados.

Na Copa do Brasil, o São Paulo passou pelo Náutico, com o placar agregado de 4 a 2, para garantir vaga nas oitavas de final.

Por outro lado, o Athletico-PR vive um momento ruim na Série B do Campeonato Brasileiro e ocupa apenas a 11ª posição, com 25 pontos. O Furacão não vence há quatro rodadas, com duas derrotas e dois empates no período. No último domingo, a equipe paranaense empatou com o América-MG em 2 a 2, na Arena Independência.

Na terceira fase da Copa do Brasil, o Athletico-PR eliminou o Brusque pelo placar agregado de 1 a 0.