São Paulo foi eliminado pelo Athletico-PR na Copa do Brasil em 2018; relembre

Nesta quinta-feira, São Paulo e Athletico-PR iniciam a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis. As duas equipes já se encontraram na competição em 2018.

Naquela edição, São Paulo e Athletico-PR se encontraram na 4ª fase da Copa do Brasil e brigaram por uma vaga nas oitavas de final.

O primeiro jogo aconteceu no dia 4 de abril, na Ligga Arena, com vitória do time da casa por 2 a 1. Pablo abriu o placar para o Furacão no primeiro tempo e Paulo André ampliou depois do intervalo. Santiago Tréllez marcou para o Tricolor.

Duas semanas depois, no dia 19, os dois times voltaram a se encontrar pelo jogo de volta. Para avançar, o São Paulo precisava vencer por dois gols de diferença.

No Morumbis, a equipe paulista foi para cima e abriu 2 a 0 no placar, com Valdívia e Nenê. O resultado parcial classificava o São Paulo. No entanto, ainda antes do intervalo, Guilherme, de pênalti, descontou para o Athletico-PR. Na etapa final, Matheus Rosseto marcou o segundo dos visitantes e decretou a eliminação do Tricolor.

O Furacão avançou, mas acabou eliminado pelo eventual campeão Cruzeiro logo nas quartas de final.

Duelo em 2025

Nesta temporada, São Paulo e Athletico-PR vivem situações opostas. O Tricolor Paulista vive bom momento no Campeonato Brasileiro sob o comando do treinador Hernán Crespo e vem de três vitórias seguidas na competição.

Por outro lado, o Furacão vive um momento ruim na Série B do Campeonato Brasileiro e não vence há quatro rodadas, com duas derrotas e dois empates no período.