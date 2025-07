São Paulo encerra preparação para pegar o Athletico-PR; veja provável escalação

Nesta quarta-feira, no SuperCT, o São Paulo encerrou sua preparação para o duelo contra o Athletico-PR, válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quinta, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis.

Após exercícios coordenativos de mobilidade e velocidade, o elenco realizou trabalho tático sob o comando de Crespo. Na sequência, o treinador argentino promoveu ajustes na equipe e aprimorou as bolas paradas defensivas e ofensivas. Por fim, parte dos atletas treinou finalização.

Para o duelo, o Tricolor não poderá contar com Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3) e Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo).

Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Dinenno (já atuou por outra equipe na competição) também são desfalques.

Desta forma, o São Paulo deve entrar em campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano, Ferreirinha e André Silva.