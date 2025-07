Copa do Brasil: São Paulo vê novos desfalques pelo que aconteceu há 2 meses

Do UOL, em São Paulo

Sofrendo com desfalques como Lucas e Oscar nas últimas semanas, o São Paulo "ganhou" novas ausências para o duelo contra o Athletico, válido pela ida das oitavas da Copa do Brasil e que ocorre amanhã, a partir das 19h30 (de Brasília), dentro do Morumbis.

Voltando no tempo...

Ferraresi e Dinenno estão indisponíveis para o embate. O zagueiro e o atacante até reúnem condições físicas, mas não poderão ser escalados por Hernán Crespo contra os paranaenses.

Os dois são desfalques pelo que aconteceu há pouco mais de dois meses, ainda em duelos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil.

Ferraresi foi expulso em Náutico 1x2 São Paulo e, naturalmente, está suspenso para encarar o Athletico. O venezuelano, aliás, vinha ganhando espaço na equipe de Crespo — ele atuou em quatro das cinco partidas sob comando do argentino.

A situação de Dinenno, por outro lado, não envolveu diretamente o time paulista: ex-Cruzeiro, o argentino entrou em campo no 2º tempo da vitória mineira sobre o Vila Nova, em duelo ocorrido no início de maio. Na ocasião, ele atuou por apenas 12 minutos.

O regulamento da Copa do Brasil impede que atletas participantes da terceira fase defendam outros clubes na competição — se o atacante tivesse jogado somente na 1ª ou na 2ª fase do torneio, estaria liberado para defender o São Paulo.

A dupla, portanto, está fora do confronto diante do Athletico e se soma a um combo de ausências que já reúne Lucas, Oscar, Calleri, Luiz Gustavo e companhia.