São Paulo busca vaga nas quartas de final da Copa do Brasil pelo sexto ano seguido

O São Paulo recebe o Athletico-PR, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbis. O Tricolor Paulista busca garantir vaga nas quartas da competição pelo sexto ano seguido.

A última vez que o São Paulo foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil foi em 2019. Na ocasião, a equipe paulista foi superada pelo Bahia, pelo placar agregado de 2 a 0. Os baianos venceram na ida, no Morubis, por 1 a 0, com gol de Élber, e repetiram a dose na Arena Fonte Nova, com Ernando.

Desde então, o Tricolor Paulista sempre avançou, pelo menos, até as quartas de final da competição. Em 2020, no Morumbis, o São Paulo eliminou o Fortaleza na disputa de pênaltis, após 5 a 5 no placar agregado. No ano seguinte, os paulistas eliminaram o Vasco nas oitavas, em São Januário, por 4 a 1 na soma dos placares,

O Tricolor despachou o Palmeiras nas oitavas de 2022 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no agregado, no Allianz Parque. Em 2023, ano do título inédito do São Paulo na Copa do Brasil, o clube eliminou o Sport, no Morumbis, novamente nos pênaltis, com empate em 3 a 3 nos dois jogos.

Por fim, no ano passado, o Tricolor superou o Goiás nas oitavas de final por 2 a 0 na soma dos placares, no Serra Dourada.

São Paulo x Athletico-PR

A partida de volta entre São Paulo e Athletico-PR acontece na próxima quarta-feira, às 19h30, na Ligga Arena. Antes disso, os dois times têm compromissos no final de semana.

Neste domingo, às 20h30, o Tricolor visita o Internacional, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O Furacão recebe o Paysandu também no domingo, às 18h30, pela 20ª rodada da Série B, na Ligga Arena.