Santos renova o contrato de Gustavo Henrique, capitão do sub-20

O Santos acertou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o meio-campista Gustavo Henrique até 2028. O vínculo do capitão do sub-20 era válido até janeiro de 2026.

"Acho que não tem como explicar a sensação. Cheguei aqui com 13 anos, muito novo e estar hoje renovando ao lado do presidente, com minha família estando junto, me deixa muito feliz. Espero dar continuidade a esse sonho estreando no profissional, ganhando títulos com essa camisa e fazendo história aqui", disse o Menino da Vila.

O meio campista Gustavo Henrique assinou a renovação do contrato com o Peixão até 2028! ??? Saiba mais detalhes em https://t.co/H5gcihlwgE pic.twitter.com/xBG6GeqqhK ? Santos FC (@SantosFC) July 30, 2025

Marcelo Teixeira, presidente do clube, destacou o olhar do Santos para as categorias de base, com valorização dos atletas formados no Peixe.

"É fundamental esse reconhecimento que o Clube está dando à base. Primeiro pelo merecimento dos atletas, num momento onde também temos a prioridade de estruturar a família de cada um deles. O Gustavinho é um jogador que vem se destacando sempre como uma liderança, como capitão do time e esperamos que ele continue caminhando e tendo novas oportunidades no profissional", afirmou o mandatário.

A equipe sub-20 do Santos volta aos gramados na próxima quarta-feira (6), contra São José, pela 14ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), no Centro Poliesportivo João do Pulo (João do Pulo), em São José dos Campos (SP).