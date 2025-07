Santos anuncia Mayke e ainda busca zagueiro e centroavante no mercado

O Santos anunciou hoje (30) a contratação do lateral direito Mayke, que estava no Palmeiras. A expectativa do time da Vila Belmiro é que o jogador já esteja à disposição para a partida contra o Juventude, na próxima segunda (3), disse Lucas Musetti, na Live do Clube.

Agora, a prioridade do Santos na janela de transferências passa a ser a contratação de um zagueiro. Além disso, o time pode ir atrás de um centroavante, mas precisaria negociar Tiquinho Soares

Na atual janela de transferências, o clube alvinegro já anunciou quatro reforços: além de Mayke, o também lateral direito Igor Vinícius, o meio-campista Willian Arão, e o atacante Gustavo Caballero.

O Zé Ivaldo não deve mais jogar pelo clube. Ele foi muito mal contra o Mirassol como titular e o Santos entendeu que ele não estava bem. [...] O Zé Ivaldo veio do Cruzeiro com um contrato com obrigação de compra caso ele jogue 60% das partidas. O Santos fará 52 jogos no ano, então ele não pode chegar em 33 - e já tem 26. [...] O Santos avisou o Cruzeiro, que já está tentando vender, e o Santos aceita rescindir na hora. Ele já ficou fora contra Sport e contra Inter.

O Santo cogita um centroavante, desde que negocie o Tiquinho. Com o Tiquinho no elenco, não tem como buscar outro porque o Tiquinho custa muito. Então, o Santos recebeu propostas recentes pelo Tiquinho - antes do Mattos chegar, da China e da Arábia - e recusou. Mas o Tiquinho voltou mal da intertemporada. [...] Caso negocie o Tiquinho, o Santos abre espaço para buscar outro centroavante.

Lucas Musetti

