Santos perde do Vasco e encerra sequência de invencibilidade no Brasileirão sub-17

O Santos perdeu do Vasco por 3 a 1 nesta quarta-feira, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ). Benício foi o autor do gol santista, enquanto Diego Minete (duas vezes) e Lorenzzo balançaram as redes a favor do Gigante da Colina.

Com o resultado negativo, o Peixe encerrou uma sequência de oito jogos de invencibilidade na competição - cinco vitórias e três empates. A equipe caiu para a sexta posição na tabela, com 21 pontos. Já o Cruzmaltino foi a 24 pontos e subiu para o quarto lugar. Apenas os oito mais bem colocados avançam às quartas de final.

O Santos volta aos gramados neste sábado, contra o Ibrachina, pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista sub-17. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no Estádio Ulrico Mursa. O Vasco, por sua vez, encara o Cruzeiro, no Castor Cifuentes. O duelo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, acontece no dia 7 (quinta-feira), às 16h30.

Como foi Vasco x Santos?

A equipe mandante abriu o placar aos 21 minutos. Diego Minete recebeu a bola no círculo central, avançou pelo campo de ataque e, após invadir a área, bateu firme no canto inferior esquerdo, sem chances para o goleiro Lucas Andrade.

Já aos 28, o mesmo camisa 9 ampliou a vantagem para o Vasco. Ele aproveitou cruzamento de Lorenzzo pela esquerda e concluiu de cabeça para o fundo do gol.

Ainda na etapa inicial, aos 40, o árbitro assinalou pênalti para os cariocas. Lorenzzo foi o responsável pela cobrança e não desperdiçou, deslocando o goleiro Arthur do Vale para aumentar o marcador.

O Santos diminuiu aos 15 minutos do segundo tempo. Nadson chegou até a linha de fundo pela ponta esquerda e cruzou para a área. A bola encontrou Benício, que chutou cruzado para as redes.