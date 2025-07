Santos anuncia a contratação do lateral direito Mayke, ex-Palmeiras

O Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral direito Mayke. O vínculo do ex-Palmeiras com o Peixe é definitivo e válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Mayke tinha contrato com o Verdão até o fim desta temporada, mas viu o interesse do Santos com bons olhos e aceitou a proposta para defender o rival. Ele, inclusive, ficou de fora dos últimos três jogos do Alviverde no Campeonato Brasileiro.

O jogador chega para tentar solucionar a carência na lateral direita. A posição ainda conta com outras três peças: Igor Vinícius, JP Chermont e Aderlan.

Além disso, no Santos, Mayke irá reencontrar um ex-companheiro de Palmeiras: o meio-campista Zé Rafael, que também deixou o Verdão no início deste ano.

Carreira de Mayke

Desde 2017 no Alviverde, depois de passagem de destaque pelo Cruzeiro, Mayke se despediu do Palmeiras como jogador com mais títulos na história, com 12 taças levantadas, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.

O lateral direito conquistou três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Ao todo, foram 319 jogos, oito gols e 26 assistências. Em 2025, ele entrou em campo 21 vezes, sendo dez como titular, e distribuiu uma assistência.