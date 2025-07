Samuel Lino se despede do Atlético de Madrid após ser anunciado no Flamengo

Contratado a peso de ouro pela diretoria do Flamengo nesta janela de transferências, o atacante Samuel Lino postou um vídeo de despedida em suas redes sociais nesta quarta-feira para o Atlético de Madrid.

A homenagem começa com a imagem do atleta no estádio do seu ex-clube e depois mostra cenas da torcida e exibe ainda alguns lances de Lino com a camisa do seu ex-clube.

"Amigos, estou aqui hoje para agradecer a todas as pessoas que fizeram destes dois anos, os mais lindos da minha vida e que ajudaram a me tornar o jogador que sou. Saio feliz por ter vestido a camisa vermelha e branca e ainda mais feliz por ter dado tudo de mim", diz parte do texto narrado pelo jogador na postagem.

Além de mostrar toda a sua gratidão aos torcedores, o reforço rubro-negro aproveitou a homenagem para fazer um agradecimento à comissão técnica e também aos companheiros.

Para tirar o atacante da equipe do técnico Diego Simeone, a diretoria rubro-negra não economizou esforços e vai desembolsar 22 milhões de euros (R$ 143 milhões). A transação é a maior da história do clube.

Integrado ao grupo, Lino já conheceu as estruturas do CT do Ninho do Urubu. O seu primeiro contato com a torcida acontece nesta quinta-feira, quando será apresentado à torcida no Maracanã, momentos antes do jogo com o Atlético-MG, válido pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.