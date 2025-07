Ryan passa por cirurgia e deve voltar a atuar pelo São Paulo apenas em 2026

Nesta quarta-feira, o atacante Ryan Francisco, do São Paulo, passou por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado e correção de uma lesão meniscal no joelho esquerdo. O procedimento, realizado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, foi um sucesso.

A alta médica do atleta de 18 anos está prevista para esta quinta (31/07). Na sequência, Ryan iniciará sua recuperação sob os cuidados do Tricolor.

O jogador rompeu o ligamento no dia 15 de julho, no SuperCT, durante um treino da equipe principal. Desde então, ficou em tratamento fisioterápico no REFFIS Plus como preparação para a cirurgia.

Ryan chegou ao profissional do São Paulo após ótima atuação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além de campeão, o atleta foi o artilheiro do torneio de base, com dez gols marcados, e chamou a atenção de Luis Zubeldía e sua comissão técnica.

Pelo profissional, o atacante disputou 16 partidas e anotou três gols. Já pelas categorias de base, foram 35 oportunidades e 27 tentos marcados, além de três assistências.