Ryan Francisco recebe visita de Calleri após cirurgia: "Ídolo máximo"

O atacante Ryan Francisco, do São Paulo, recebeu a visita de Jonathan Calleri após passar por cirurgia no joelho esquerdo, nesta quarta, no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. O jovem de 18 anos publicou uma foto ao lado do argentino e de seus pais nas redes sociais e se declarou: "Ídolo máximo."

Ryan foi submetido a um procedimento para reconstrução do ligamento cruzado e correção de uma lesão meniscal. A cirurgia foi um sucesso, e a alta médica está prevista para esta quinta (31). Depois disso, o atacante iniciará o processo de recuperação sob os cuidados do departamento médico do Tricolor.

A lesão ocorreu no último dia 15, durante um treino no SuperCT, quando o jogador rompeu o ligamento do joelho esquerdo. Desde então, vinha realizando tratamento fisioterápico no REFFIS Plus como preparação para a operação.

Foto: Reprodução

Destaque da última edição da Copinha, Ryan foi campeão e artilheiro do torneio, com dez gols marcados, e ganhou espaço no elenco profissional com Luis Zubeldía. Pelo time principal, já disputou 16 partidas e balançou as redes três vezes. Nas categorias de base, soma 27 gols e três assistências em 35 jogos.

A visita de Calleri reforça a união do elenco em meio à série de desfalques por lesão. O argentino se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em março deste ano. Ele passou por cirurgia, também bem-sucedida, e deve voltar aos gramados apenas em 2026.

Além dos dois atacantes, o São Paulo não conta com Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).