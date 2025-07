Reinier de Ridder volta a provocar Borrachinha e propõe desafio no UFC

A troca de farpas entre Reinier de Ridder e Paulo 'Borrachinha' ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (29). Após ser alvo de críticas e deboches por parte do brasileiro, o holandês resolveu responder à altura - e com uma provocação visual que incendiou as redes sociais. Em seu perfil no 'X' (antigo Twitter), 'RDR' não apenas rebateu o atleta tupiniquim, como também o desafiou publicamente para um duelo em novembro, no histórico Madison Square Garden, em Nova York (EUA).

A mensagem, acompanhada da icônica imagem de Israel Adesanya provocando o mineiro com uma 'sarrada' após vencê-lo em 2020, teve tom direto e sarcástico. Além de cutucar o rival pelo histórico recente, De Ridder aproveitou para lançar um desafio direto e insinuar que o brasileiro tem evitado compromissos relevantes.

"Você conseguiu sua primeira vitória em três anos, eu consegui minha primeira decisão em quatro anos e é você quem está falando? Ações falam mais alto do que palavras, então me encontre em novembro no MSG. Não fique parado mais um ano", ironizou o europeu.

Rivalidade em ascensão

A tensão entre os dois pesos-médios (84 kg) se intensificou após o UFC Abu Dhabi, realizado no último sábado (26). Na ocasião, De Ridder superou Robert Whittaker na luta principal e, mesmo com o resultado expressivo, foi alvo de ironias por parte de Paulo Costa, que o chamou de 'lutador autista' e zombou do seu estilo dentro do cage.

O mineiro, inclusive, afirmou que 'nocautearia De Ridder três vezes por round' e ainda fez insinuações sobre a sexualidade e comportamento do adversário. A resposta inicial de RDR veio ainda durante a coletiva de imprensa, quando lembrou que Borrachinha havia perdido para Whittaker em 2024 e questionou a autoridade do brasileiro para criticá-lo.

Agora, com um desafio lançado de forma clara e com data sugerida, resta saber se o ex-desafiante ao cinturão aceitará o confronto. Até o momento, no entanto, Borrachinha parece manter o foco em uma possível luta contra Khamzat Chimaev e já expressou o desejo de estar presente no UFC 319 para ficar cara a cara com o desafeto.

You got your first win in 3 years, i got my first decision in 4 years and you talk, Actions speak louder than words so meet me in November MSG ?

Don't sit out for another year ? https://t.co/GKgcxn3jwM pic.twitter.com/9IaPMoUxhW

- Reinier de Ridder (@DeridderMMA) July 29, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok