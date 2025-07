Reclamações de Dudu sobre Abel e Leila têm sentido? Comentaristas opinam

O atacante Dudu, hoje no Atlético-MG, revelou hoje a gravação de uma conversa com Anderson Barros em junho de 2024, quando definia o futuro no Palmeiras. No Fim de Papo, Alicia Klein e Lucas Musetti comentaram o trecho em que o atleta fala de Leila Pereira, presidente do clube alviverde, e do treinador Abel Ferreira.

A revelação da gravação, segundo a colunista Alicia Klein, não repercutiu bem dentro do Palmeiras, incluindo entre ex-companheiros de equipe.

Musetti: Dudu não respeitou Palmeiras

Eu diria para o torcedor tentar discernir: isso é uma atitude errada, ele agiu de má-fé, estratégia errada, tudo errado, não respeitou o Palmeiras, mas não está apagada a história que ele fez dentro de campo.

Lucas Musetti

Alicia: Não havia ambiente hostil

O Abel não chegou ontem ao Palmeiras. [...] Ele claramente valoriza trabalho, entrega, personalidade, nada que o Dudu estava entregando naquele momento. Então, ele achar que o Abel ia dar qualquer tratamento especial pelo nome que ele tem no clube é um descolamento da realidade.

E o que ele diz sobre a Leila, a pior coisa que ele diz é: 'Com ela é oi e tchau'. Não é um ambiente hostil. Se ele estiver falando a verdade, a presidente não estava gastando tempo de conversinha com ele.

Alicia Klein

O que Dudu disse

Não falo Palmeiras, que envolve torcida, tudo. Vou falar vocês: você [Anderson Barros], presidente e treinador. A presidente eu nem sei como conversa. Dá só 'oi' quando sai. Ela tem o jeito dela de transmitir as coisas para você. O treinador me chamou agora depois do treino e deu a entender que por ele tanto faz: se quer continuar, continua; se quer ir embora, tanto faz. Esse é o sentimento que eu tenho depois da conversa com ele. Já conversei três vezes com ele.

Dudu, em conversa com Anderson Barros

