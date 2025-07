Recém-contratado, Álvaro Montoro marca o primeiro gol pelo Botafogo e ganha destaque após o Mundial

O Botafogo bateu o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira, por 2 a 0, e largou em vantagem por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, no Nilton Santos. O jovem Álvaro Montoro marcou seu primeiro gol com a camisa do Glorioso.

Desde o final do Mundial de Clubes, o argentino de 18 anos disputou cinco jogos, sendo titular em todas as oportunidades. Além disso, segundo dados do Sofascore, o meia criou uma grande chance, deu 13 passes decisivos, deu sete finalizações, sendo quatro no alvo, e completou nove dribles.

Além disso, Montoro venceu 30 duelos, recuperou a bola 23 vezes e realizou 12 desarmes.

Álvaro Montoro (18 anos) pelo @Botafogo no período pós-Copa: ?? 5 jogos (5 titular)

?? 1 gol

? 1 grande chance criada

? 13 passes decisivos (!)

? 7 finalizações (4 no gol!)

? 9 dribles certos

? 30 duelos ganhos (!)

? 23 bolas recuperadas (!)

? 12 desarmes

? Nota... pic.twitter.com/unt9f67tsa ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 30, 2025

Destaque do Vélez Sarsfield na temporada, Álvaro Montoro foi anunciado pelo Botafogo no começo do mês de junho. O meia assinou com a equipe até o final de 2029.

O jovem argentino fez sua estreia com a camisa do Glorioso durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, durante a vitória contra o Paris Saint-Germain, pela segunda rodada da fase de grupos.

Botafogo x Red Bull Bragantino

Nesta terça-feira, aos 16 minutos do primeiro tempo, Vitinho recebeu de Artur pela ponta direita e cruzou para Álvaro Montoro, que chegou batendo de primeira e abriu o placar para o Botafogo.

Aos 32, Alexander Barboza desarmou o ataque do Red Bull Bragantino no campo de defesa, foi para o ataque e aproveitou o cruzamento de Cuiabano para marcar o segundo gol dos cariocas.

Com o resultado, o Botafogo pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta e ainda garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, o Red Bull Bragantino precisa vencer por dois de vantagem para avançar.

A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista.

Antes disso, o Botafogo volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando recebe o Cruzeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. A Raposa é a vice-líder da competição, com 34 pontos. O Glorioso ocupa a 6ª posição, com 26 pontos.