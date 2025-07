PVC: Dorival pode cair se o Corinthians for eliminado pelo Palmeiras

O duelo com o Palmeiras na Copa do Brasil tem um peso duplo para Dorival Jr: pode ocasionar sua demissão do Corinthians, destacou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O risco iminente é do Dorival sair, embora seja injusto não com o treinador, seja injusto com o clube. Você trocar de técnico a cada 18 jogos, 14 jogos, 15 jogos, 20 jogos é injusto com o clube.

Você pensar que o Corinthians tem o nono técnico no Dérbi desde que o Abel começou no Palmeiras, é injusto não com os treinadores, é injusto com o clube. Mas está claro que se o Dorival foi eliminado pelo Palmeiras, a chance de cair vai ser gigantesca por causa do clube -- como é que está o Corinthians hoje?

Paulo Vinícius Coelho

O Corinthians recebe o Palmeiras hoje às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece na semana que vem, no Allianz Parque.

Além da classificação, o Dérbi vale a revanche da final do Paulistão, em que o Corinthians (de Ramón Díaz) levou a melhor sobre o Palmeiras.

