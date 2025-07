Promessa da base, Gilberto fez do Palmeiras "família" e aguarda primeira chance no profissional

Gilberto é mais uma entre tantas joias formadas na base do Palmeiras. O lateral direito de 20 anos já tem uma trajetória de quase oito anos no clube e aguarda pacientemente sua primeira chance na equipe profissional. E, nos últimos dias, essa expectativa aumentou ainda mais com a saída de Mayke, que fez-se abrir uma vaga no setor.

Nascido no Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo, Gilberto chegou ao Palmeiras em outubro de 2017. Na época, ele no projeto "Vamo q Vamo", que é uma associação sem fins lucrativos, de formação de atletas em São Miguel Paulista. Gilberto fez a peneira e foi aceito no Verdão. Em abril deste ano, renovou seu vínculo até 2027.

"Estou sendo feliz até hoje. Virou minha casa, praticamente. Acho que não passei por nenhuma dificuldade no Palmeiras, sempre levei como lazer. A gente que vem do pouco, estar em um clube gigante desse é inexplicável, é um privilégio. Espero seguir com essa trajetória no clube", declarou o jogador em entrevista à TV Gazeta.

Assim como diversos garotos que tentam a vida no futebol, Gilberto não teve uma vida nada fácil, pelo menos fora do Palmeiras. Na infância, ao lado dos irmãos, o lateral do Palmeiras ficava nas ruas pedindo dinheiro. Sem muito apoio familiar, seja materno ou paterno, Gilberto foi acolhido pelo Palmeiras e o fez sua família.

"A maioria das coisas que aprendi foi aqui no Palmeiras, educação... essas coisas. Com 14 anos já fui morar no alojamento e fui sair no ano passado", revelou.

"Vim de uma família muito difícil. Não tive muito contato, morei por muito tempo em alojamento, mas quando estava em casa, não tive meu pai presente, minha mãe não ficava muito. Ficava muito na casa dos meus amigos com os quais jogava na escolinha. Passei mais tempo aqui, no Palmeiras, do que em casa", seguiu.

Coordenador técnico das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio aparece como uma das figuras mais influentes, seja pelas broncas ou cobranças, naturais dentro do futebol. O dirigente é conhecido por não "dar mole" para os atletas que estão se formando.

"Sim, ele (JP Sampaio) é um paizão para todos aqui dentro do clube. Nós temos uma relação muito boa. Tem vezes que ele puxa minha muito minha orelha mas faz parte, ele quer sempre o bem dos atletas e do Palmeiras. Já levei muitas broncas, todo jogo tem, no dia a dia... Em todo lugar que ele me vê, dá bronca. É sempre importante, ele preza por nossa educação, é uma referência no futebol mundial", contou Gilberto à TV Gazeta.

Ascensão no Palmeiras e líder de assistências

Gilberto chegou ao Palmeiras aos 12 anos de idade e, com isso, passou por quase todas as categorias de base do clube, ficando de fora apenas do sub-11. O jovem levantou taça em todas as categorias que disputou, incluindo dois Campeonatos Brasileiros sub-17 e sub-20, uma Copa do Brasil sub-17, quatro Campeonatos Paulistas (sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20), além de uma Copinha (2023).

Nesta temporada, Gilberto já soma 20 assistências. Dessas, quatro foram pela Libertadores sub-20 e oito pela Copinha, o que fez dele o garçom nesses dois torneios. No Brasileirão, ele já deu passe para oito gols de seus companheiros, aos quais ele credita sua boa fase.

"Graças a Deus e aos meus companheiros, que vêm me ajudando, porque sem eles dentro da área, não tem como fazer os gols. Já bati minha marca do ano passado, quando tive 19 assistências. É a minha temporada com mais assistências. Todos os dias a gente treina bola parada. Acho que posso agregar muito no profissional, na bola parada, saída de bola. O professor Lucas tem me ajudado nisso desde o ano passado. Ele me colocou como terceiro zagueiro e estou sendo feliz. Acho que minhas características se encaixariam perfeitamente, também já trabalhei jogando de ala na base", declarou o lateral.

Atual técnico do sub-20, Lucas Andrade lapidou a joia

O técnico Lucas Andrade, do sub-20, é um dos responsáveis pela evolução de Gilberto no Palmeiras. O treinador, inclusive, dá a ele a braçadeira de capitão, tornando-o uma das lideranças em campo.

"Ele evoluiu em vários aspectos, em especial na capacidade de fazer o jogo através do passe, de progredir. Hoje, para mim, ele é um lateral construtor de altíssimo nível", resumiu o treinador em entrevista à TV Gazeta, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Mas, nem é só de agora que Gilberto vem se destacando nas faltas. Apesar de ter atuado por uma época como atacante, no sub-17, foi nessa categoria que viu o treinador Rafael Paiva "descobrir" seu talento na bola parada. Naquela categoria, ele chegou a marcar sete gols em 30 jogos.

"Vem dos treinos, do dia a dia. Comecei a bater falta mesmo no sub-17, o professor (Rafael) Paiva falava para eu bater falta, que tinha qualidade na batida e no sub-20 vim aprimorando. O professor Gilmey toda vez que termina as atividades, ele fala para eu bater umas faltas e tem dado certo", revelou Gilberto.

"Depende dele", diz Abel sobre promoção de Gilberto ao profissional

O destaque de Gilberto nas categorias de base não passa despercebido e agita a torcida do Palmeiras. A cada assistência um pedido de promoção para o time profissional, liderado por Abel Ferreira. Gilberto faz parte do grupo de apoio e participa de treinos do time principal, mas ainda não foi relacionado para nenhum compromisso.

Nos últimos anos, viu a lateral direita ser um setor bastante concorrido. Mas, agora, vê um cenário diferente se abrir. Mayke deixou o Verdão nesta janela, rumo ao Santos, enquanto Marcos Rocha deve deixar o clube ao fim do término de seu contrato, que se dá em dezembro.

De acordo com Abel Ferreira, a "promoção" só depende do próprio jogador. Além de ter uma opção caseira, o Palmeiras foi ao mercado atrás de Khellven, que está no CSKA Moscou, da Rússia. Conforme apuração da reportagem, há a expectativa de que a negociação seja concretizada nesta semana.

Mas, enquanto não recebe a sonhada chance, Gilberto não se deixa abalar e foca no sub-20. O atleta, inclusive, foi convocado pela primeira vez pela Seleção Brasileira sub-20. Ele está presente na lista de Ramon Menezes para disputa de amistosos com o Paraguai, nos dias 8 e 11 de agosto, em preparação para a Copa do Mundo da categoria.