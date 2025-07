Ponteira norte-americana Caitie Baird se apresenta ao Osasco São Cristóvão Saúde

A ponteira norte-americana Caitie Baird se apresentou à comissão técnica do Osasco São Cristóvão Saúde. A atleta conheceu as novas companheiras de time, se incorporou ao grupo e iniciou os treinos no ginásio José Liberatti.

"Estou muito animada para a temporada e pronta para contribuir para que Osasco siga brigando para chegar a mais conquistas e muitos títulos", afirmou Caitie.

Com 24 anos e 1,91 metros de altura, Caitie Baird foi revelada pela Universidade Stanford. A atleta já defendeu o Bahçelievler Belediyespor, da Turquia, e recentemente jogou na Liga dos Estados Unidos.

A estreia na temporada está marcada para o dia 26 de agosto, quando o Osasco enfrenta o Realizar Santos. O jogo está marcado para as 20h (de Brasília), no ginásio José Liberatti.

Atual campeã da Superliga, Copa Brasil e Campeonato Paulista, a equipe comandada pelo técnico Luizomar se prepara para lutar pela 19ª conquista estadual.