Pinheiros mira novo título no Troféu Brasil de Atletismo, que começa nesta quarta

Vai começar a 44ª edição do Troféu Brasil Interclubes de Atletismo. Com mais de 850 atletas inscritos, a competição acontecerá de 31 de julho a 3 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo e contará com grandes nomes do atletismo brasileiro. O Esporte Clube Pinheiros estará com 58 atletas na maior competição de clubes da América Latina.

Welington Silva, o Maranhão, atleta pinheirense do Arremesso do Peso, conta que os treinamentos estão intensos para o Troféu Brasil de Atletismo. "A preparação está a todo vapor, porém, sem expectativas. Eu acredito que quando há expectativas, há limitações. Então, vamos deixar acontecer", contou Maranhão.

Já Gabriele Sousa, atleta do Azul e Preto do Salto Triplo, pode conquistar seu quarto título pelo Pinheiros e décimo da competição.

"Estou com uma expectativa muito boa para o campeonato. Minha prova estará em um nível bem bacana. Estou muito animada para defender meu título e tudo dando certo, será meu quarto título pelo Pinheiros e o décimo do campeonato. Estou ansiosa para ver essas duas coisas acontecerem. Nunca desmerecendo as demais adversárias, mas sempre acreditando naquilo que eu sei que tenho que fazer. Estou muito feliz e animada para o Troféu Brasil de Atletismo, quero que ele chegue logo", explica a pinheirense.

Pinheiros é o atual campeão

Em 2024, o Esporte Clube Pinheiros foi o campeão do Troféu Brasil de Atletismo, sendo sua nona conquista consecutiva do torneio. Todas as provas e horários estão disponíveis no site da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) ou através deste link.

O Troféu Brasil de Atletismo terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV Atletismo Brasil.