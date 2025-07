Perto do Santos, Mayke se despede do Palmeiras nas redes sociais: "O que fica marcado é a história"

Próximo de ser anunciado pelo Santos, Mayke usou as redes sociais para se despedir do Palmeiras nesta quarta-feira. Multicampeão pelo Verdão, lateral direito falou sobre dever cumprido após nove anos no clube e gratidão.

"A sensação que eu tenho é de dever cumprido. Vivi aqui por nove anos, com muita intensidade. Consegui, graças a Deus, fazer história. Não imaginava ganhar tantos títulos assim. Deus me deu esse presente. Me escolheu para fazer história em um clube tão gigante como o Palmeiras. O que fica marcado é a história. Fico muito feliz com essa história gigante que eu e meus companheiros fizemos. Tenho dois filhos que nasceram aqui dentro. Vivi uma vida aqui dentro. O Palmeiras representa muita história na minha carreira. Então, tenho que agradecer muito. Só gratidão que eu tenho pelo Palmeiras e amor", disse Mayke em vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram.

Desde 2017 no Palmeiras, depois de passagem de destaque pelo Cruzeiro, Mayke se despede do Palmeiras como jogador com mais títulos na história, com 12 taças levantadas, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.

O lateral direito venceu três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Ao todo, foram 319 jogos, oito gols e 26 assistências. Em 2025, o jogador entrou em campo 21 vezes e deu uma assistência.

Mayke tinha contrato com o Palmeiras até o fim desta temporada, mas viu o interesse do Santos com bons olhos e aceitou a proposta de dois anos e meio para defender o rival. Inclusive, o lateral direito já ficou de fora dos últimos três jogos do Verdão no Campeonato Brasileiro.

"Para o torcedor palmeirense, graças a Deus, vocês me deram muita felicidade e eu pude retribuir com um pouco da história que eu fiz aqui dentro. Então, é gratidão, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Avanti Palestra", acrescentou.

Final da Libertadores de 2021

Marcos Rocha foi o titular na lateral direita do Palmeiras na campanha da Copa Libertadores de 2021. No entanto, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no segundo jogo da semifinal, diante do Atlético-MG, e ficou suspenso para a grande decisão.

Mayke, que tinha disputado apenas três jogos naquela edição da competição, todos vindo do banco de reservas, foi escalado como titular pelo treinador Abel Ferreira na final contra o Flamengo, em Montevídeu.

Logo aos cinco minutos de jogo, Mayke recebeu lançamento de Gustavo Gómez e deu a assistência para Raphael Veiga abrir o placar para o Palmeiras. Na prorrogação, o Verdão venceu por 2 a 1 e ficou com o título.

"O que ficou marcado para mim e toda minha família foi a final da Libertadores de 2021 contra o Flamengo. Vinha de uma lesão complicada, estava sem jogar há um mês e foi para um jogo tão importante. Graças a Deus, pude fazer um bom jogo. Acho que esse momento foi marcante para mim e para toda a minha família", contou Mayke.