Paulo Borrachinha destaca proximidade de disputa de título no UFC: "Mais uma luta"

Paulo Costa figura atualmente na 12ª posição do ranking dos pesos-médios (84 kg). Apesar da classificação, o brasileiro considera que está mais perto de uma eventual disputa de título do que os fãs possam imaginar. Vindo de vitória e boa performance contra Roman Kopylov, no UFC 318, 'Borrachinha' projeta que outro triunfo em grande estilo já pode lhe credenciar diretamente como o 'próximo da fila' pelo cinturão da categoria.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Borrachinha explicou que seu caminho até o título não deve ser longo. Ciente de seu apelo comercial e popularidade junto aos fãs de MMA, o brasileiro visa uma espécie de 'atalho' até o topo da divisão. Neste cenário, Paulo consegue se ver competindo pelo cinturão em 2026.

"O futuro pertence a Deus, mas acho que sim (posso lutar pelo cinturão em 2026). Fazendo mais uma luta... Eu não preciso de muitas lutas. A verdade é essa. Mais uma luta e acho que já estou credenciado (para uma disputa de título). Depende, se for boa como foi (a última)", opinou o atleta mineiro.

Chimaev no radar

A ambição de lutar pelo cinturão em 2026 não vem sem um planejamento. De olho no topo da categoria, Borrachinha acredita que o campeão Dricus du Plessis irá defender o título contra o desafiante Khamzat Chimaev no UFC 319, no dia 16 de agosto. Neste caso, sua atenção estaria voltada 100% para tirar do papel um confronto contra o 'Lobo', com quem já tem uma rivalidade estabelecida.

"(Quando volto) No mundo ideal? Em um mundo ideal é lutar pelo título logo. Na próxima (rodada). Mas eu acho que essa luta com o Chimaev sai. Eu posso (voltar a lutar) logo, em dois meses. Quero mais uma luta (esse ano). Em novembro, dezembro, no máximo. Ele (DDP) vai defender (o cinturão). Acho que ele vai ganhar (do Chimaev). E sim, ele vencendo, não fica outro caminho para o Chimaev (a não ser me enfrentar). É o que eu sinto", projetou Paulo.

Além de Chimaev, Borrachinha tem construído uma rivalidade com outro grande expoente da categoria: Reinier de Ridder. Após trocar farpas com o holandês, invicto no UFC e recém-chegado ao top 5 dos pesos-médios, Paulo pode ter encaminhado outro confronto que o aproximava e muito e de uma possível disputa de título na rodada seguinte.

