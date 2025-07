Palmeiras se apega em bom retrospecto recente fora de casa para encarar o Corinthians

Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em busca da vaga às quartas de final, o Verdão se apega no bom retrospecto recente como visitante.

Somando todas as competições, o Palmeiras sofreu apenas uma derrota longe de seus domínios na atual temporada. Em junho, a equipe comandada por Abel Ferreira perdeu de 1 a 0 do Cruzeiro, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, além do revés, são 15 vitórias e três empates fora de casa, com aproveitamento de 84%.

Os bons números como visitante não são exclusivos de 2025. Em um recorte maior, o Palmeiras soma 30 vitórias, 16 empates e apenas oito derrotas nos últimos 54 jogos fora de casa. O aproveitamento registrado no período é de 65%.

OS PRIMEIROS 90 MINUTOS EM BUSCA DA CLASSIFICAÇÃO! É DERBY E NADA MAIS IMPORTA! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! ?? pic.twitter.com/iUB4wl6YwS ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 30, 2025

Antes da derrota para o Cruzeiro, o time palestrino vivia uma série de nove vitórias seguidas longe de seus domínios. A sequência foi a melhor do clube da Barra Funda desde 1996.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela quinta vez no ano. Em quatro jogos disputados, foram dois empates, uma vitória palmeirense e uma corintiana. O Timão, inclusive, se sagrou campeão Paulista em cima do rival.

A bola rola para o primeiro Derby das oitavas de final a partir das 21h30 (de Brasília).