'Visitante quase perfeito' é trunfo do Palmeiras por fim de jejum na Arena

O Palmeiras encara o Corinthians na Neo Química Arena pela nona vez na "Era Abel Ferreira" e confia na fama de "visitante quase perfeito" para encerrar um jejum de quase 3 anos. As equipes se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), pela ida das oitavas da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Desde a chegada do português, foram dois triunfos em oito jogos na casa alvinegra, sendo o último deles pelo Brasileirão de 2022. Na ocasião, o Alviverde levou a melhor por 1 a 0. A outra vitória foi pelo Paulistão de 2021.

Já no último deles, o Palmeiras viu o rival levantar o título do Campeonato Paulista. O Corinthians segurou o 0 a 0 em casa e, com a vitória da ida no Allianz, ficou com o Estadual e, de quebra, impediu o tetra consecutivo do rival.

Desempenho do Palmeiras na Neo Química entre 2021 e 2025:

2 vitórias

4 empates

2 derrotas

1 vice-campeonato

Os comandados de Abel Ferreira têm como trunfo o excelente desempenho como visitante nesta temporada. O Palmeiras tem apenas um revés em 19 partidas longe dos seus domínios, além de 15 vitórias e três empates. O levantamento não considera os jogos do Mundial de Clubes.

O time é disparado o melhor visitante do Brasileirão 2025, com 85,71% de aproveitamento, segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Alviverde tem mais de 20% de vantagem em relação ao segundo colocado Flamengo (61,90%).

O Palmeiras ainda teve 100% de aproveitamento fora de casa na fase de grupos da Libertadores. O clube paulista também bateu o Ceará no Castelão pela terceira fase da Copa do Brasil.

Para fazer as pazes com a competição

Desde o título de 2020, a Copa do Brasil virou a grande pedra no sapado do Palmeiras de Abel Ferreira. Entre 2021 e 2024, o melhor resultado do clube paulista foi chegar às quartas de final.

Além disso, o Alviverde caiu duas vezes em clássicos paulistas, ambos contra o São Paulo. Esta será a primeira vez que Palmeiras e Corinthians se enfrentarão em uma edição de Copa do Brasil.

O Palmeiras de Abel Ferreira na Copa do Brasil: