Palmeiras divulga como comprar ingressos para Derby no Allianz pela Copa do Brasil

Por meio de seus canais oficiais, o Palmeiras divulgou nesta quarta-feira informações sobre a venda de ingressos para o clássico diante do Corinthians, peloa volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta, dia 6 de agosto.

A comercialização das entradas terá início nesta sexta-feira a partir das 12h (de Brasília), com exclusividade para os sócios-torcedores Avanti. Os assinantes deste plano serão divididos durante as vendas de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

O período de vendas destinadas para os sócios irá terminar às 10h de segunda-feira, quando o restante da torcida poderá acessar o site para adquirir a sua entrada.

A compra dos ingressos deve ser feita pelo site oficial do clube, visto que o Verdão não realizará mais a venda de ingressos físicos.

O Palmeiras visita o Corinthians nesta quarta-feira no primeiro duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Confira os valores dos ingressos para o clássico:

Geral Norte: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada]



Gol Norte: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada]



Gol Sul: R$340,00 [inteira] e R$170,00 [meia-entrada]



Central Leste: R$400,00 [inteira] e R$200,00 [meia-entrada]



Central Oeste: R$420,00 [inteira] e R$210,00 [meia-entrada]



Superior Norte: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada]



Superior Sul: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada]



Superior Leste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]



Superior Oeste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]