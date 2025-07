Osimhen é anunciado pelo Galatasaray como contratação mais cara do futebol turco

O Galatasaray investiu pesado para aumentar o poder ofensivo de sua equipe e anunciou nesta quarta-feira a contratação em definitivo do atacante Osimhen. Para contar com o jogador, o clube turco desembolsou o montante de 75 milhões de euros (R$ 483,9 milhões) ao Napoli, atual campeão italiano.

Os valores envolvidos chamam a atenção porque colocam a transação como a maior do futebol turco. Osimhen atuou emprestado ao time de Istambul na temporada passada e não decepcionou: em 41 partidas, ele balançou as redes em 37 oportunidades.

O Napoli vai receber o total em duas parcelas: 40 milhões na mão e o restante na próxima temporada. Os vencimentos do atleta estão estimados entre 16 e 18 milhões de euros por ano. O atacante assinou um contrato válido por três temporadas. No vínculo, a sua ex-equipe incluiu uma cláusula que impede o jogador de ser negociado com algum clube italiano nos próximos dois anos.

O atleta nigeriano está sendo aguardado no aeroporto da capital da Turquia e a expectativa é de que um grande público vá recebê-lo. Osimhen já não tinha se apresentado para a pré-temporada no Napoli porque as negociações estava bem adiantadas.

Aos 26 anos, ele chega para ser o destaque da equipe. A sua chegada abre caminho para a saída do atacante Álvaro Morata, que tem propostas do futebol italiano e já sinalizou o seu desejo de atuar em grande centro europeu.