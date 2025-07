Onde vai passar Corinthians x Palmeiras pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Corinthians e Palmeiras fazem o clássico paulista hoje, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto para RJ, RS, ES e a cidade mineira de Juiz de Fora), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Corinthians levou a melhor sobre o Palmeiras na final do Paulistão. Comandado por Ramón Díaz na ocasião, o Alvinegro venceu por 1 a 0 no agregado, com gol de Yuri Alberto.

Clássico teve quatro confrontos em 2025. O duelo soma dois empates e uma vitória para cada lado até agora na temporada.

Ambos avançaram com folga na Copa do Brasil. O Corinthians eliminou o Novorizontino por 2 a 0 no agregado, enquanto o Palmeiras superou o Ceará por 4 a 0.

Corinthians x Palmeiras -- Oitavas de final da Copa do Brasil