O que dizem os números? Confira o retrospecto de Corinthians x Palmeiras na Neo Química Arena

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil reservou um grande clássico do futebol brasileiro. Em busca da vaga na próxima fase, Corinthians e Palmeiras duelam no jogo de ida, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Apesar do Timão levar a melhor no retrospecto do estádio, os números mostram que o confronto é equilibrado. As duas equipes já se enfrentaram em Itaquera em 21 ocasiões. O Alvinegro soma oito vitórias contra seis do Verdão, além, é claro, dos sete empates.

O aproveitamento do Corinthians é de 49,20%, enquanto o do Palmeiras é um pouco menor, totalizando 39,68%. O Timão anotou 21 gols, enquanto o Alviverde marcou 20. Ou seja, o clássico, quando disputado na Neo Química Arena, tende a ser recheado de equilíbrio.

O Palmeiras ainda é o detentor de uma marca importante na casa do rival. O Verdão é a equipe com mais vitórias sobre o Corinthians em Itaquera. O recorde foi estabelecido em 2022, quando os comandados de Abel Ferreira bateram o adversário por 1 a 0.

A #CasaDoPovo já está pronta para o Derby desta quarta-feira, às 21h30, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A Fiel vai apoiar como sempre o time em campo em busca da classificação para a próxima fase do torneio. ??#NeoQuimicaArena#VaiCorinthians pic.twitter.com/ubLAkJBaX5 ? Corinthians (@Corinthians) July 29, 2025

Com a vitória pelo Brasileiro de 2022, o Alviverde superou o Flamengo, que soma cinco triunfos na Neo Química Arena. O Rubro-Negro está empatado com o Red Bull Bragantino, que passou a dividir o segundo posto do ranking após vencer o Timão no último dia 13 de julho.

Acontece que o Palmeiras não sabe o que é vencer o Corinthians em Itaquera justamente desde 2022. A última vez que o Verdão bateu o rival na Neo Química Arena foi em 13 de agosto daquele ano. Com um gol contra do volante Roni, o Alviverde ganhou do Alvinegro por 1 a 0, em partida válida pelo Brasileirão.

Desde então, o Derby Paulista foi realizado em outras quatro oportunidades na Neo Química Arena, com uma vitória do Corinthians e três empates. O triunfo alvinegro aconteceu na última edição do Brasileirão, quando o Timão saiu vitorioso por 2 a 0, com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

O confronto entre Corinthians e Palmeiras é o primeiro das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta está agendado para a próxima quarta-feira (06), às 21h30, no Allianz Parque. Em caso de empate no agregado ao fim dos 180 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis.