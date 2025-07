MP investiga uso de cartões do Corinthians nas gestões Andrés e Duilio

O Ministério Público de SP (MP-SP) abriu um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar o possível uso indevido de cartões corporativos do Corinthians nas gestões dos ex-presidentes Andrés Sanchez (2018 a 2020) e Duilio Monteiro Alves (2021 a 2023).

O procedimento foi instaurado pelo promotor Cassio Roberto Conserino, na última terça-feira. De acordo com o ge, o MP também agendou oitivas com o presidente interino Osmar Stabile, o vice Armando Mendonça e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Os depoimentos foram marcados para a próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, por videoconferência.

Além disso, o orgão enviou ao Corinthians um ofício solicitando informações sobre o funcionamento dos cartões de crédito do clube.

(Foto: Reprodução/YouTube)

O caso veio à tona no início do mês de julho, quando Andrés admitiu ter utilizado o cartão de forma indevida para pagamento de despesas pessoais em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, no fim de seu último mandato, em 2020.

Dias após a revelação dos gastos, ele ressarciu o Corinthians com juros e correção monetária. O ex-presidente, no entanto, responderá a um processo disciplinar na Comissão de Ética e Disciplina do clube. Os torcedores pedem punições e até a expulsão de Andrés.

Houve, também, uma acusação de supostos gastos pessoais durante a gestão de Duilio Monteiro Alves. As despesas, contudo, não estão necessariamente ligadas ao ex-presidente. Ele não reconhece as faturas e registrou uma notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade/Dope), solicitando a inclusão desta no inquérito policial já em andamento, que denuncia a circulação de documentos falsos e manipulados.

O QUE DIZEM OS ENVOLVIDOS

A Gazeta Esportiva entrou em contato com os envolvidos no procedimento investigatório instaurado pelo MP.

O Corinthians, em nota enviada à reportagem, informou que recebeu a notícia com "satisfação" e reforçou seu compromisso com a transparência.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que recebeu com satisfação a notícia de que o Ministério Público instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar o uso indevido de cartões de crédito corporativo durante gestões anteriores.

Toda iniciativa que busque elucidar eventuais irregularidades e proteger o patrimônio do clube contará com total apoio da diretoria executiva.

A transparência e a responsabilização são compromissos inegociáveis da atual gestão."

Andrés Sanchez também foi procurado e, por meio de seu advogado de defesa, disse que as denúncias são "infundadas". Ele vê o caso como manobra para "tumultuar a Assembleia Geral" que ratificará ou não o impeachment do presidente Augusto Melo, no próximo dia 9 de agosto.

"O Presidente Andrés teve as suas contas aprovadas e não esta preocupado com o procedimento instaurado. Os valores gastos no cartão corporativo foram todos justificados e as despesas de caráter pessoal foram integralmente reembolsadas ao clube. As denúncias são infundadas e tem por objetivo tumultuar a Assembleia Geral de ratificação do impeachment do presidente Augusto Melo. Temos certeza que o Ministério Público vai arquivar o caso assim que o promotor de justiça tiver contato com as provas."

Duilio Monteiro Alves, por sua vez, vê a abertura da investigação como "salutar". Ele relembra que pediu, em ofício enviado ao Corinthians, para que o caso seja apurado internamente e confia na Justiça.

"Entendo ser muito oportuna e salutar a notícia sobre abertura de investigação pelo Ministerio Público, destinada à coleta de informações sobre despesas pessoais nas gestões anteriores do Corinthians, dentre as quais a minha, nos anos de 2021 a 2023.

Vale ressaltar que fui o primeiro a pedir acesso aos documentos para prestar esclarecimentos, bem como para as devidas apurações e responsabilizações.

Ingressei com representações para que tudo seja apurado tanto no Conselho Deliberativo do Corinthians via oficio, quanto por meio de apresentação de notícia-crime na delegacia do Drade.

Reitero meu compromisso com a transparência, a ética e o respeito às instituições, e sigo à disposição do clube e das autoridades, confiando plenamente no trabalho do Ministério Público, certo de que os fatos serão devidamente esclarecidos."

A reportagem também procurou Romeu Tuma Júnior, que disse ter recebido a solicitação com "satisfação". Ele garante que "todos aqueles que causaram prejuízos ao clube serão responsabilizados dentro do devido processo legal".

"Recebi com satisfação a solicitação de informações no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado pelo Ministério Público de São Paulo para a apuração do uso indevido de cartões de crédito corporativos do Corinthians durante gestões passadas. Sinto-me amparado por, além de conduzir a averiguação pelos órgãos internos do clube, ter o respaldo do MP, que possui estrutura funcional para uma efetiva investigação mais aprofundada.

É muito importante contar com a participação do MP e a proteção do Estado em qualquer apuração que envolva o Corinthians - a ação das autoridades vem ao encontro de apelos que fiz no passado para que condutas na esfera do esporte recebessem a merecida atenção. Por isso, tenho uma visão absolutamente positiva sobre os próximos passos da investigação e estou sempre à disposição para auxiliar no que me for solicitado.

Nesta gestão, o Conselho Deliberativo não se furtou e não se furtará de exercer seu papel, e neste caso não será diferente. Todos os responsáveis por ações ou omissões que eventualmente causaram prejuízos ao Clube serão responsabilizados dentro do devido processo legal e com o amplo direito de defesa preservados."