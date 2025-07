Corinthians: MP apura uso de cartão corporativo nas gestões Andrés e Duílio

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu investigação para apurar o possível uso indevido do cartão corporativo do Corinthians durante as gestões de Andrés Sanchez [2018 a 2020] e Duílio Monteiro Alves [2021 a 2023].

O que aconteceu

O processo de investigação foi aberto ontem pelo promotor de justiça Cassio Roberto Conserino.

O promotor determinou que um ofício seja enviado ao Corinthians para que o clube forneça informações sobre como funcionam os cartões corporativos e quem pode usá-los.

Oitivas online foram agendadas com Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, Armando Mendonça, vice-presidente do clube, e Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Elas estão marcadas para a próxima quarta-feira.

O uso do cartão corporativo causou polêmica no Corinthians neste mês. No começo de julho, o Corinthians cobrou Andrés Sanchez por um gasto de R$ 9.416, em cartão corporativo do clube há cinco anos. Ele afirmou que devolveria a quantia.

Se eu fosse roubar o Corinthians, não seria pelo cartão corporativo. Eu não estudei, mas não sou burro. Foi um erro, e eu vou pagar por ele. Cometi esse erro do cartão. E o máximo que eu posso fazer é reembolsar o clube. Já falei com o financeiro, com o Gavioli, que, na época, também era do financeiro e 'comeu bola', porque ele tinha que ter me avisado e também não me avisou. Eu vou reembolsar com juros e correção monetária. Andrés Sanchez, ao UOL

No final do mês, supostos gastos da reta final da gestão de Duílio Monteiro Alves foram divulgados. Em lista divulgada pelo ge, os gastos passavam de R$ 86 mil e incluíam compras de cerveja e até remédios para disfunção erétil. Ele se defendeu, afirmou que os gastos não são dele e que abriu notícia-crime.

Nunca fiz isso em nenhum momento. São notas que não têm o menor sentido, numa planilha que nunca foi vista nem por mim, pelo financeiro que eu consultei hoje, da época. É um negócio que está muito claro que o grande foco disso é desviar a atenção do que a gente tem pela frente. Para mim, é uma grande cortina de fumaça. Duílio Monteiro Alves, ao colunista André Hernan, do UOL

O que dizem os envolvidos?

Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que recebeu com satisfação a notícia de que o Ministério Público instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar o uso indevido de cartões de crédito corporativo durante gestões anteriores.

Toda iniciativa que busque elucidar eventuais irregularidades e proteger o patrimônio do clube contará com total apoio da diretoria executiva.

A transparência e a responsabilização são compromissos inegociáveis da atual gestão."

Duílio Monteiro Alves

"Entendo ser muito oportuna e salutar a notícia sobre abertura de investigação pelo Ministerio Público, destinada à coleta de informações sobre despesas pessoais nas gestões anteriores do Corinthians, dentre as quais a minha, nos anos de 2021 a 2023.

Vale ressaltar que fui o primeiro a pedir acesso aos documentos para prestar esclarecimentos, bem como para as devidas apurações e responsabilizações.

Ingressei com representações para que tudo seja apurado tanto no Conselho Deliberativo do Corinthians via oficio, quanto por meio de apresentação de notícia-crime na delegacia do DRADE.

Reitero meu compromisso com a transparência, a ética e o respeito às instituições, e sigo à disposição do clube e das autoridades, confiando plenamente no trabalho do Ministério Público, certo de que os fatos serão devidamente esclarecidos."

Andrés Sanchez também foi procurado, mas ainda não retornou. A matéria será atualizada caso haja resposta.