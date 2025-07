Messi e Inter Miami começam jornada em busca de terceiro título na história

Liderado por Messi dentro de campo, o Inter Miami inicia nesta quarta-feira mais um desafio na temporada, pela estreia da Leagues Cup, em duelo contra o Atlas, do México, a partir das 20h30 (de Brasília). A competição irá até o próximo dia 31 de agosto e reúne as principais equipes da Major League Soccer e da Liga MX, do México, valendo a classificação para a Copa dos Campeões da Concacaf, para os três primeiros colocados.

A competição foi o primeiro título da história do Inter Miami, que venceu a edição de 2023, com direito a gol de Messi na final, em vitória nos pênaltis por 10 a 9 contra o Nashville SC após empate por 1 a 1 no tempo normal, poucas semanas após a contratação do astro.

A chegada do argentino deu início à era de ouro do clube que, com Messi, também conquistou em 2024 a Supporters’ Shield, título concedido à equipe de melhor campanha da temporada regular da MLS. Foi esta conquista que garantiu à equipe a vaga no Mundial de Clubes de 2025.

Além do retorno esportivo, Messi também tem proporcionado ganhos fora de campo. O Inter Miami saiu de um faturamento de US$ 55 milhões anuais para US$ 190 milhões em 2024, o que representou um salto de 245%.

Além disso, somente no dia da estreia do argentino, por exemplo, o número de assinaturas do serviço MLS Season Pass, pacote de streaming da Apple para as partidas da liga norte-americana, cresceu 1690%, com mais de 100 mil novas adesões.

Com a ida ao Inter Miami, Messi também indicou o início de uma nova etapa na carreira mais voltada aos negócios, com um contrato que inclui a participação direta nos lucros de grandes parceiros comerciais da liga, como o recebimento de parte da receita do serviço de pay-per-view da MLS, e também percentual dos lucros da Adidas, fornecedora de material esportivo de equipes da liga.

Além disso, também foi oferecida a possibilidade de Messi se tornar sócio do clube no futuro, reforçando seu papel não só como jogador, mas como peça estratégica no crescimento do futebol nos Estados Unidos e no restante da América. O movimento é o mesmo que David Beckham, que tem ações do Inter Miami e jogou na MLS entre 2007 e 2012.

Na mesma linha, também pelo continente americano, Messi tem explorado novos negócios com uma exposição imersiva sobre sua carreira, com participação direta do próprio craque argentino na concepção. Intitulada "The Messi Experience - A Dream Come True", a jornada imersiva já passou por cidades como Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Santo Domingo e San Juan e atualmente está em cartaz em São Paulo.

A atração é composta por instalações temáticas que aliam projeções em 360 graus, interatividade e tecnologias de ponta, com o intuito de oferecer uma vivência única no mundo do futebol, onde os fãs podem treinar como Messi ou interagir com ele por meio da inteligência artificial.