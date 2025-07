Memphis valoriza vitória do Corinthians e desabafa sobre críticas: "Muita coisa foi dita"

O Corinthians saiu em vantagem no clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Autor do gol da vitória de 1 a 0 nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, o atacante holandês Memphis Depay valorizou o resultado e desabafou sobre as críticas que vinha recebendo.

"Todo jogo contra eles é uma final. Em casa, temos que vencer. Nós trabalhamos muito e fomos melhor em várias partes do jogo. Poderíamos ter feito mais gols e ter uma vantagem maior, mas conseguimos o resultado", disse o holandês em entrevista à TV Globo, na saída de campo.

"Estou aqui para trabalhar duro. Muitas coisas foram ditas, muitas coisas foram colocadas fora da proporção. Estou aqui para ajudar o time. Cheguei no último setembro, então tento fazer o mesmo, ajudar o time. Vamos continuar assim", acrescentou.

Com o resultado, a equipe alvinegra precisa de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Verdão ganhar por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols dá a vaga ao time palestrino.

O próximo e decisivo encontro entre Corinthians e Palmeiras será na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, desta vez com mando alviverde. O clássico está agendado para as 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Antes do Derby, o Corinthians vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Timão volta a campo neste domingo, diante do Fortaleza, pela 18ª rodada da competição. A bola rola a partir das 16h, na Neo Química Arena.