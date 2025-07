Memphis decide Corinthians x Palmeiras e minimiza polêmicas: 'Vim ajudar'

Memphis Depay minimizou as polêmicas ao seu entorno após decidir o clássico entre Corinthians e Palmeiras, vencido pelo Timão por 1 a 0, hoje, na Neo Química Arena, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Estou aqui para trabalhar duro, acho que muitas coisas estão sendo ditas, muitas coisas estão sendo colocadas fora de proporção, mas estou aqui para tentar ajudar o time com a mesma mensagem que transmiti em setembro do ano passado [quando chegou]. Tento fazer o mesmo, tentar melhorar o time e vamos continuar assim. Memphis, ao Sportv

Memphis quebrou o jejum em clássicos. Desde que chegou ao Corinthians, ele nunca havia balançado as redes contra os principais rivais, mas pôs fim à seca hoje, justamente contra o Palmeiras, adversário que faz todo jogo ser uma final na visão do holandês.

Cada jogo contra eles é uma final para nós, então, especialmente em casa, precisávamos vencer. Acho que trabalhamos duro, fomos melhores em muitas ocasiões no jogo, poderíamos ter marcado mais gols e saído um pouco mais em vantagem, mas trabalhamos duro e conseguimos o resultado. Memphis, ao Sportv

Memphis decide, e Corinthians larga na frente

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Memphis já no segundo tempo. Ele balançou a rede adversária na reta final do duelo, após cruzamento de Matheuzinho.

O Timão havia perdido um pênalti. No primeiro tempo, Yuri Alberto parou em defesa do goleiro Weverton ao tentar bater no canto esquerdo do rival.

O Corinthians pode até empatar no jogo da volta, no Allianz Parque, para avançar. O Palmeiras precisará triunfar por dois gols ou mais para avançar no tempo normal. Caso o Alviverde vença por um tento de vantagem, a decisão irá para os pênaltis.

O jogo de volta ocorre na próxima quarta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília).