Memphis decide, Corinthians bate o Palmeiras e sai em vantagem pela Copa do Brasil

O Corinthians saiu em vantagem no clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Yuri Alberto desperdiçou um pênalti, mas Memphis Depay resolveu e garantiu a vitória do Timão sobre o rival na noite desta quarta-feira, por 1 a 0, na Neo Química Arena. Este, inclusive, foi o primeiro gol do holandês em um clássico pelo clube do Parque São Jorge.

Com o resultado, a equipe alvinegra precisa de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Verdão ganhar por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols dá a vaga ao time palestrino.

O próximo e decisivo encontro entre Corinthians e Palmeiras será na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, desta vez com mando alviverde. O clássico está agendado para as 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Antes do Derby, ambas as equipes viram a chave para o Campeonato Brasileiro. O Timão volta a campo neste domingo, diante do Fortaleza, pela 18ª rodada da competição. A bola rola a partir das 16h, na Neo Química Arena.

No mesmo dia, o Verdão visita o Vitória. O jogo no Barradão terá início às 19h30.

O jogo

O Corinthians começou ligado e levou perigo ao gol de Weverton logo com um minuto de jogo. Garro cobrou escanteio na medida para Raniele, que chegou cabeceando, mas parou em boa defesa do goleiro do Palmeiras.

O Timão teve uma grande chance de abrir o placar aos 15 minutos. Matheuzinho cruzou para Memphis Depay, que dominou no peito e chutou por cima, mas foi atingido por Gustavo Gómez dentro da área. Após revisar o lance no VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio decidiu assinar o pênalti. Yuri Alberto bateu firme no canto direito, porém Weverton se esticou e evitou o gol alvinegro.

Aos 25, o Corinthians voltou a assustar. Matheuzinho arriscou de longe e obrigou Weverton a fazer mais uma boa defesa. O Palmeiras conseguiu escapar em contra-ataque aos 33 minutos, com Vitor Roque. O atacante infiltrou na área, limpou a marcação, mas acabou mandando para fora.

O Verdão ajustou a marcação e começou a dar mais trabalho para a defesa corintiana. Aos 43, Piquerez cruzou na área e viu a bola sobrar com Sosa, que finalizou em cima de Gustavo Henrique. O rebote caiu nos pés de Giay, que bateu na saída de Hugo Souza e ia fazendo o gol, mas André Ramalho apareceu para salvar em cima da linha.

Segundo tempo

O Palmeiras quase saiu na frente aos 12 minutos da etapa final. Sosa recebeu na entrada da área e, com liberdade, arriscou a finalização direta. A bola passou raspando a trave de Hugo Souza.

A partida ficou truncada, mas aos 33 minutos o astro do Corinthians, Memphis Depay, resolveu. Matheuzinho recebeu de Garro pela direita e cruzou na cabeça do holandês, que tirou de Weverton e colocou o Timão em vantagem no clássico.

O Verdão chegou a empatar aos 38, através de Mauricio, em jogada de bola parada. O tento, porém, foi anulado por impedimento.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 30 de julho de 2025, quarta-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)



VAR: Braulio da Silva Machado (SC)



Cartões amarelos: André Ramalho, Rodrigo Garro e Raniele (Corinthians); Abel Ferreira (técnico), Gustavo Gómez e Bruno Fuchs (Palmeiras)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 45.527 torcedores



Renda: 3.369.505,50

GOL: Memphis, aos 33' do 2°T (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Charles), José Martínez, André Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa (Allan), Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira