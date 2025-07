Memphis brilha e Corinthians derrota o Palmeiras no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, e largou na frente do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Em partida para lá de equilibrada, o time alvinegro começou o clássico melhor, mas viu Weverton defender penalidade e o rival crescer na etapa final. Quando a equipe palmeirense era melhor, Memphis Depay marcou de cabeça e garantiu a vantagem para os corintianos.

A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, no Allianz Parque. O empate garante a classificação ao Corinthians. Caso o Palmeiras devolva o placar, a vaga será decidida nas penalidades.

O clássico marcou o primeiro encontro entre as equipes na história da Copa do Brasil. Cientes da importância do fator casa, os torcedores do Corinthians fizeram grande festa com rojões e fogos de artifício para receber a equipe. A mensagem "sangue nos olhos" foi espalhada nos painéis de led do estádio.

Com a bola rolando, o clássico começou bastante equilibrado, com chances para ambos os lados em jogadas de bola parada, mas também com duras divididas. Aos 16 minutos, o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado pelo VAR para checar entrada de Gustavo Gómez em Memphis Depay na grande área e assinalou pênalti. Yuri Alberto foi para a marca da cal e Weverton voou no canto esquerdo para evitar o que seria o primeiro gol do jogo.

Apesar da cobrança desperdiçada, o lance não desanimou o Corinthians. Empurrado pela torcida, o time melhorou e começou a mandar na partida. O trio Garro, Memphis e Yuri, jogando juntos pela primeira vez na era Dorival Júnior, demonstrou o entrosamento habitual e a defesa alvinegra esbanjou vitalidade para roubar bolas no meio-campo e neutralizar as jogadas do Palmeiras.

Depois de sofrer com a marcação cerrada do Corinthians durante boa parte do primeiro tempo, o Palmeiras cresceu ao fim da etapa inicial e conseguiu trabalhar jogadas em trocas de passe. Estreando como titular, o atacante paraguaio Sosa foi responsável por alguns dos melhores lances da equipe. O time de Abel Ferreira teve chance de abrir o placar com Vitor Roque e viu o zagueiro André Ramalho salvar finalização de Giay debaixo da trave.

O Palmeiras voltou do intervalo ligeiramente melhor do que o Corinthians. Diferentemente do primeiro tempo, a equipe alviverde começou a ganhar disputas no setor central e encontrou espaços para tabelar próximo da área rival. Sosa quase abriu o placar com um chute venenoso de longe.

A equipe corintiana não conseguiu repetir a dinâmica do primeiro tempo e começou a abusar de faltas perigosas, oferecendo a chance de o Palmeiras jogar bolas na área. Mesmo depois de perder o domínio do meio-campo, Dorival optou por uma troca conservadora, colocando Breno Bidon no lugar de André Carrillo, trocando "seis por meia dúzia" em vez de uma alteração mais ousada.

Em uma das poucas chances que o Corinthians teve de jogar a bola na área, Garro surpreendeu e bateu rápido para Matheuzinho. O lateral cruzou na medida para Memphis cabecear livre e abrir o placar em Itaquera, aos 33 minutos do segundo tempo. O Palmeiras balançou as redes em lance de bola parada apenas três minutos depois, com Maurício, mas o VAR apontou impedimento de Gómez no lance. A equipe corintiana 'despertou' após o lance e garantiu o resultado até o apito final.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Charles), José Martínez, André Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Maurício e Sosa (Allan); Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

GOLS - Memphis Depay, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Ramalho, Rodrigo Garro e Raniele (Corinthians); Gustavo Gómez e Bruno Fuchs (Palmeiras).

PÚBLICO - 46.023 torcedores.

RENDA - R$ 3.369.505,50.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).