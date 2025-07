Mano Menezes valoriza vitória do Grêmio sobre o Fortaleza e destaca "ótimo" início de jogo

O Grêmio venceu o Fortaleza, nesta terça-feira, por 2 a 1, pelo jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. O técnico Mano Menezes destacou o bom início de jogo do Imortal e explicou as mudanças táticas na equipe.

"A vitória passou pelo nosso ótimo início de jogo. Estabelecemos uma ideia tática diferente em relação aos jogos anteriores. Nosso atacante ficava muito isolado. Colocamos Olivera por fora e Alysson por dentro para se aproximar do Braithwaite. Poderíamos ter feito 3 a 0 numa bola parada e liquidar o jogo. Valorizar aquilo que a gente fez e a entrega dos jogadores para manter o 2 a 1 até o final. Tivemos três ou quatro contra-ataques que poderíamos ter aproveitado melhor", disse Mano Menezes em entrevista coletiva.

VENCE O MAIOR DO SUL! ?? #Grêmio 2×1 Fortaleza

Raça em campo, festa na arquibancada e 3?? pontos na guaiaca para subir na tabela do #Brasileirão2025! Braithwaite balançou as redes (e bailou) duas vezes nesta noite. VAMOOOOS GRÊMIO! ?? #GRExFOR pic.twitter.com/jddeQdCNxu ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 30, 2025

Na Arena do Grêmio, o goleiro Magrão cometeu dois pênaltis em seis minutos e o dinamarquês Martin Braithwaite marcou duas vezes, aos 12 e aos 17. Ainda antes do intervalo, Deyverson descontou para o Fortaleza.

A equipe cearense tentou pressionar na etapa final, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o Grêmio voltou a vencer após quatro rodadas e segue na 14ª posição, com 20 pontos, cinco a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Fortaleza, com uma vitória em oito jogos, ocupa a 18ª colocação, com 14 pontos somados.

"A gente pode fazer tudo no futebol, mas as vitórias são fundamentais para dar um passo à frente, diminuir a pressão que atrapalha e que faz o jogo simples ficar difícil. A vitória diminui a pressão para o jogo seguinte, que é fora, porque você fez a obrigação em casa. O campeonato está tão perto que estamos a dois pontos do oitavo, que é o São Paulo, que tem um jogo a mais. Passar por esse momento fazendo um resultado como fizemos era fundamental", encerrou Mano Menezes.

O Grêmio volta a campo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Fluminense, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Tricolor Carioca é o 12º colocado, com 20 pontos conquistados.