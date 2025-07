Malhadinho vê Jon Jones sem ambição, mas abre as portas para superluta na Casa Branca

No fim de junho, Jon Jones anunciou sua aposentadoria dos esportes de combate e, consequentemente, deixou o posto de campeão dos pesos-pesados do UFC. Semanas depois, com a notícia de que o Ultimate promoveria um card na Casa Branca em 2026, o americano voltou atrás e indicou que voltará a competir. Isso, na visão de Jailton Almeida, pode ser um sinal de que 'Bones' já não tem a mesma ambição de outrora. A condição, entretanto, não impede que 'Malhadinho' ainda deseje realizar seu sonho de enfrentar o, para muitos, 'GOAT' do MMA.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', o peso-pesado baiano reforçou que sua meta maior é disputar o cinturão da categoria. Entretanto, um cenário surgiria como uma exceção para Malhadinho na rota até o título: um possível confronto diante de Jon Jones no aguardado evento na 'Casa Branca'.

"Ainda bem que ele já abriu mão do cinturão e quer focar nas superlutas. Meu desejo é lutar pelo cinturão, obviamente. Mas se ele quiser fazer uma superluta e realizar meu sonho também, de lutar contra ele, vou estar à disposição. Ainda mais se for na 'Casa Branca', melhor ainda", frisou Jailton.

Divisão em aberto

Apesar de ser um fã declarado de Jones, Malhadinho vê com bons olhos o fato do veterano não ter mais posse do cinturão linear da categoria. Isso, em seu entendimento, fará com que a divisão dos pesos-pesados destrave e tenha mais duelos entre os integrantes do pelotão de elite. E prova disso é que Tom Aspinall e Ciryl Gane já foram escalados para competirem pelo título no UFC 321, em outubro.

"O bom é que ele deixa a divisão livre. Agora que está correndo tudo direitinho, a gente pode chegar mais próximo do cinturão. Ao meu ver, ele não está muito ambicioso pelo cinturão não. Ele quer fazer superlutas. Então vamos deixar ele fazer as superlutas dele e seguir a caminhada da divisão", opinou o brasileiro.

Enquanto a situação de Jon Jones segue em aberto, Malhadinho volta suas atenções para seu próximo desafio. No UFC 321, mesmo card em que Aspinall e Gane lutam pelo cinturão, o baiano medirá forças contra o gigante russo Alexander Volkov - em duelo que promete credenciar o vencedor como o próximo da fila pelo título.

Jailton Almeida on Jon Jones' future at heavyweight:

"I think him coming back and just doing super fights could be a good thing for him. The good thing for me is that the division starts to run... the belt not being stuck with him." pic.twitter.com/QUkTYayN2L

- Ariel Helwani (@arielhelwani) July 29, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok