Lucas Silva pede "calma" ao Cruzeiro após sequência sem vitórias e defende Fagner em confusão

O empate em 0 a 0 com o CRB, nesta quarta-feira, no Mineirão, marcou o terceiro jogo consecutivo do Cruzeiro sem vencer na temporada. Após a partida válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o volante Lucas Silva admitiu o momento instável, mas pregou tranquilidade para que o time recupere o bom desempenho nos próximos compromissos.

"Algo normal do futebol, acontece. Uma sequência dessa (três jogos sem vencer). A gente tem que ter calma, tranquilidade, sem afobar neste momento. Hora de nos unirmos, de a gente se fortalecer, acertar os detalhes que precisam para a gente retomar o caminho das vitórias", declarou o meio-campista Lucas Silva ao Prime Video.

O jogador também saiu em defesa do lateral-direito Fagner, que foi atingido por um carrinho duro de William Pottker já nos acréscimos do segundo tempo. A arbitragem, comandada por Edna Alves Batista, optou por aplicar apenas o cartão amarelo, o que gerou reclamações por parte dos cruzeirenses.

Fagner e Pottker já haviam se estranhado durante os 90 minutos e, após o apito final, ambos trocaram farpas.

"Estava próximo dele (Fagner) aqui no final e, inclusive, estava próximo dele no lance também, um carrinho que... meu Deus do céu. Não consigo nem explicar direito, não sei se ele (Pottker) foi na maldade, o Fagner mal conseguiu ficar de pé depois. Falei com a Edna sobre isso, que ela poderia ter olhado no VAR, poderia ser analisado. Um carrinho desses é para expulsão", finalizou Lucas Silva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

Apesar do placar zerado, o duelo no Mineirão teve momentos de emoção e boas oportunidades. O Cruzeiro, de Lucas Silva, começou com mais volume e quase marcou logo no início, quando Gabriel acertou a trave em chute de fora da área. Pouco depois, Kaiki cruzou rasteiro, Matheus Albino espalmou, e Wanderson soltou uma bomba no rebote, parando em uma defesa espetacular do goleiro do CRB. A Raposa ainda teve boas chances com Kaio Jorge e Eduardo, mas pecou na finalização.

O CRB, por sua vez, apostou nos contra-ataques e também levou perigo. Thiaguinho arriscou de fora e obrigou Cássio a intervir com uma bela defesa. Léo Campos quase marcou em chute cruzado, e Douglas Baggio teve uma boa oportunidade ao finalizar com força, mas sem direção.

Com o empate, a decisão da vaga ficou em aberto. O jogo de volta será na próxima quinta-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a disputa vai para os pênaltis.

Antes disso, o Cruzeiro tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro: encara o Botafogo no domingo (3), às 16h, no Nilton Santos, pela 18ª rodada. Já o CRB, pela Série B, visita a Chapecoense no mesmo dia e horário, na Arena Condá.