Jogo do Palmeiras hoje (30) pela Copa do Brasil: veja onde assistir ao vivo

O Palmeiras visita o Corinthians hoje, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O clássico paulista será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta —exceto para RJ, RS, ES e a cidade mineira de Juiz de Fora), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Palmeiras avançou às oitavas de final ao eliminar o Ceará, com um placar total de 4 a 0. O Corinthians superou o Novorizontino com um agregado de 2 a 0.

As equipes já protagonizaram uma decisão nesta temporada: a final do Paulistão. O Alvinegro, na época dirigido por Ramón Díaz, levou a melhor sobre o Palmeiras, vencendo por 1 a 0 no placar agregado.

Em 2025, os clubes se enfrentaram quatro vezes, e o equilíbrio prevaleceu. São dois empates e uma vitória para cada lado.

Corinthians x Palmeiras -- Oitavas de final da Copa do Brasil