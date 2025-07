Jogo do Corinthians hoje (30) pela Copa do Brasil: veja onde assistir ao vivo

O Corinthians recebe o Palmeiras hoje, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto para RJ, RS, ES e a cidade mineira de Juiz de Fora), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

As duas equipes já decidiram um título em 2025: a final do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Corinthians, então comandado por Ramón Díaz, venceu o Palmeiras por 1 a 0 no agregado, com gol de Yuri Alberto.

Ao longo da temporada, os rivais se enfrentaram quatro vezes, com equilíbrio no retrospecto. Foram dois empates e uma vitória para cada lado.

O Corinthians venceu o Novorizontino por 2 a 0 no placar agregado e avançou na Copa do Brasil. O Palmeiras também confirmou sua vaga com facilidade, ao somar 4 a 0 sobre o Ceará nos dois jogos.

Corinthians x Palmeiras -- Oitavas de final da Copa do Brasil