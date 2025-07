Everaldo chuta, decide, e Flu vence o Inter no Beira-Rio na Copa do Brasil

O Fluminense venceu o Internacional nesta quarta-feira por 2 a 1, em confronto válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo aconteceu no Beira-Rio, casa do Colorado.

Os gols da partida foram marcados por Everaldo (2x), pelo Flu, e Carbonero, pelo Inter. Com a vitória, o Flu saiu na frente pela classificação para as quartas de final do torneio e tem a vantagem do empate para o embate em casa.

A partida no Maracanã será na próxima semana, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O adversário da equipe classificada será definido por sorteio.

Everaldo chutou e desencantou após dois meses

Após mais de dois meses sem balançar as redes, o centroavante voltou a marcar e anotou logo dois na partida. O atleta foi incentivado de forma dura pela torcida durante o Mundial de Clubes, que gritava "chuta, Everaldo" durante as partidas.

O último gol marcado pelo camisa 9 havia sido em 21 de maio, contra o Aparecidense, também pela Copa do Brasil.

Gols e destaques

Everaldo abriu o placar pelo Flu! Serna finalizou após besteira da defesa do Inter e, com desvio, acertou a trave do Colorado. Na sobra, o centroavante finalizou no canto direito de Rochet, aos 8 minutos.

Bruno Henrique acertou a trave. O volante do Inter achou bela finalização de longe, e a bola acabou acertando em cheio no poste esquerdo de Fábio.

Carbonero empata! Após bela defesa de Fábio, a bola sobrou com o atacante do Inter que, sem goleiro e fora da marcação, encontrou o gol para o Inter, aos 34 minutos.

Ele de novo! Everaldo ampliou! Serna fez linda jogada pela ponta direita do campo e encontrou belo passe para o centroavante, que finalizou forte e no alto, aos 39 do primeiro tempo.

Ficha técnica

Internacional 1 x 2 Fluminense

Competição: Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Beira-Rio - Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Data e hora: 30 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Francisco Chaves Bezerra Junior

VAR: Leonardo Willers Lorenzatto

Gols: Everaldo, aos 8'/1ºT, Carbonero, aos 34'/1ºT, Everaldo, aos 39'/1ºT

Amarelo: Aguirre, Borré, Anthoni, Alan Patrick e Rochet (reserva) (Internacional); Martinelli e Canobbio (Fluminense)

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Vitinho) e Bruno Henrique; Wesley, Carbonero (Bruno Tabata) e Rafael Borré. Técnico: Roger Machado

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Guga; Martinelli, Nonato e Hércules; Serna, Soteldo (Canobbio) e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho