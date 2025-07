Inter anuncia o volante uruguaio Alan Rodríguez e chega a 10 estrangeiros no elenco

O técnico Roger Machado ganhou mais um reforço no Internacional e, ao mesmo tempo, uma nova dor de cabeça. O clube gaúcho anunciou nesta quarta-feira a contratação do volante uruguaio Alan Rodríguez, chegando a 10 estrangeiros no elenco. O regulamento da CBF permite somente 9 estrangeiros por partida.

"O Sport Clube Internacional comunica que chegou a um acordo com o Argentinos Juniors, da Argentina, para anunciar a contratação definitiva do meio-campista Alan Rodríguez. O atleta assinou contrato com validade até dezembro de 2029 e será integrado ao elenco colorado para a sequência da temporada", anunciou o clube.

Ao mesmo tempo que ganha opções para armar a equipe - o lateral paraguaio Benítez foi anunciado nesta semana -, o treinador colorado também sabe que terá sempre de sacrificar um nome nas partidas nacionais - Brasileirão e Copa do Brasil, pois só poderá relacionar nove dessas peças por partida pelo regulamento nacional. Nas competições sul-americanas o uso de estrangeiros é livre.

No Internacional, Alan Rodríguez terá a companhia do compatriota Rochet, goleiro titular de Roger Machado. O clube ainda conta com os argentinos Aguirre, Mercado e Bernabei, os paraguaios Óscar Romero e Benítez, os colombianos Borré e Carbonero e o equatoriano Enner Valencia.

"Natural de Canelones, no Uruguai, Alan disputou mais de 90 partidas nas últimas três temporadas pelo Argentinos Juniors, onde foi capitão da equipe. Destro, com boa capacidade de construção, intensidade e entrega na marcação, o jogador chega para reforçar o meio-campo do clube nas disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores", destacou o Inter, empolgado com seu reforço.

No fim de semana, no 1 a 1 com o Vasco, Roger Machado iniciou com quatro estrangeiros entre os titulares, com Carbonero entrando durante a partida. Além do quinteto, Mercado e Benítez ainda ficaram na reserva.