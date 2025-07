Guilherme Caribé avança à final dos 100m livre no Mundial de natação

O nadador Guilherme Caribé alcançou seu objetivo de chegar à final dos 100m livre do Mundial de Esportes Aquáticos. Nesta quarta-feira, o brasileiro avançou com o oitavo melhor tempo das semifinais do evento disputado em Singapura.

Guilherme Caribé disputou a bateria mais complicada dos 100m livre e chegou em sétimo lugar, com 47s64. O brasileiro teve um início complicado de prova, chegou a reagir, subindo para a quarta colocação, mas perdeu o fôlego no final —embora tenha confirmado a vaga.

A final dos 100m livre será disputada nesta quinta-feira, às 8h32 (horário de Brasília).

Destaques das semifinais

O norte-americano Jacky Alexi foi o melhor das semifinais dos 100m livre, com 46s81. O romeno David Popovic também nadou abaixo dos 47 segundos (46s84) e aparece como um dos grandes candidatos ao pódio da prova.