Goiás busca empate no final com Remo e confirma 'título' do 1º turno da Série B

No duelo que fechou a disputa da 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta terça-feira, Goiás e Remo ficaram no empate por 1 a 1. no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Depois de abrir o placar ainda na primeira etapa com Pedro Rocha, o time visitante levou o empate nos minutos finais pelos pés de Anselmo Ramon.

Com o resultado, o Goiás que já era o virtual campeão do primeiro turno, segue na liderança da Série B com 37 pontos, dois na frente do segundo colocado Coritiba, que tem 35. O Remo, apesar de ter chego ao quinto jogo de invencibilidade, continua fora do G-4, na quinta colocação com 30 pontos. Mesma pontuação da Chapecoense, que abre a zona de acesso, mas fica atrás nos critérios de desempate.

Apesar de ter visto o Goiás fazer pressão e chegar bem nos primeiros minutos, o Remo conseguiu abrir o placar aos 14 minutos. Pavani lançou Pedro Rocha, que invadiu a área e bateu com categoria para encobrir o goleiro rival, que nada pode fazer e só olhou a bola entrar.

Mesmo após o susto, os donos da casa seguiram jogando bem e tiveram a oportunidade de ir para o intervalo, com o empate no placar. Isso porque, aos 44 minutos, Anselmo Ramon chutou e a bola explodiu na mão do adversário. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Tadeu foi para a cobrança, mas parou em grande defesa de Marcelo Rangel.

No segundo tempo, o duelo seguiu movimentado e depois de empilhar boas chances, o Remo teve a oportunidade de decretar a vitória aos 37 minutos. Pedro Castro cruzou rasteiro na área e encontrou Janderson, que mesmo livre e de frente para o gol, acabou chutando para fora.

E, quem não faz, toma. Aos 45, o Goiás chegou ao empate. Wiliean Leopo foi até a linha de fundo no lado direito e cruzou para Anselmo Ramon, que se antecipou ao zagueiro Reynaldo e escorou para o fundo da rede, decretando o empate por 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, o Remo recebe a Ferroviária, no estádio Mangueirão, em Belém, às 19h. Já no sábado, o Goiás visita o Amazonas, na Arena da Amazônia, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 1 REMO

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito, Luiz Felipe (Esli Garcia), Titi e Moraes (Willean Lepo); Gonzalo Freitas (Martín Benítez), Juninho e Wellington Rato (Facundo Barceló); Pedrinho (Welliton Matheus), Jajá e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini.

REMO - Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Kayky Almeida e Alan Rodrigues; Caio Vinicius, Cantillo (Pedro Castro) e Giovanni Pagani (Nathan Camargo); Marrony (Janderson), Pedro Rocha e Matheus Davó (Dodô). Técnico: Antônio Oliveira.

GOLS - Pedro Rocha, aos 16, do primeiro tempo e Anselmo Ramon, aos 45 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Rodrigues (Goiás), Marcelo Rangel, Marrony (Remo).

CARTÃO VERMELHO - Régis (Remo).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 184.342,50.

PÚBLICO - 11.142 torcedores.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).