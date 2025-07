Gil vai de pilar defensivo a esquecido no Santos após chegada de Cleber Xavier

Um dos principais jogadores do Santos na última temporada, Gil perdeu muito espaço desde a chegada de Cleber Xavier. O experiente zagueiro vai completar três meses sem entrar em campo no dia 1º de agosto.

A última partida do jogador de 38 anos foi em 1º de maio, no empate de 1 a 1 do Peixe com o CRB, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, jogou os 90 minutos.

De lá para cá, o clube paulista disputou mais 11 compromissos. Destes, Gil foi relacionado somente para cinco.

O zagueiro chegou a ficar um tempo afastado até mesmo dos treinos do Santos, entre maio e junho. Ele enfrentou problemas familiares e não foi relacionado para os duelos com Corinthians e Vitória (Brasileirão) e CRB (Copa do Brasil).

Quase três semanas depois, voltou ao banco contra o Botafogo, também pela Série A, mas foi desfalque diante do Fortaleza por dores no quadril. Desde então, está à disposição, porém não foi utilizado.

Ano de altos e baixos

Gil pensou em se aposentar no final de 2024. A ideia de pendurar as chuteiras ao término da Série B foi debatida ao longo do ano passado. O atleta de 37 anos, contudo, encerrou a temporada em alta e feliz com o título. Em meio a este cenário, acertou a renovação contratual até o final de 2025.

A mudança na comissão técnica santista, porém, provocou uma alteração no cenário de Gil no Santos. O camisa 4 ficou de fora dos planos do técnico Pedro Caixinha, que entendia que o defensor não se encaixaria em seu estilo de jogo. Ele sequer foi relacionado para os quatro primeiros jogos do time praiano em 2025.

No início do Campeonato Paulista, todavia, o Santos sofreu muito no setor defensivo. Desta forma, Caixinha, pressionado pela torcida, decidiu dar uma chance para Gil, que fez sua primeira partida do ano na sétima rodada do Estadual. Na sequência, o experiente zagueiro correspondeu com boas atuações e foi se firmando no time titular.

Assim, Gil chegou a completar uma sequência de 12 jogos como titular do Santos. Com a chegada de Cléber Xavier, no entanto, Gil voltou a perder espaço.

Com o zagueiro esperando uma chance, o Alvinegro Praiano volta a campo na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Juventude, no Morumbis, pela 18ª rodada da Série A.