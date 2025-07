Garro, Memphis e Yuri: veja números do trio do Corinthians contra o Palmeiras

Corinthians e Palmeiras começam a duelar por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta, na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília). As esperanças do Timão para o Derby estão em seu trio ofensivo: Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Apelidado de "GYM" pela Fiel Torcida, o trio não atua junto desde o jogo de volta da final do Paulistão, em 27 de março, quando o Corinthians se sagrou campeão estadual em cima justamente do Palmeiras.

A Gazeta Esportiva separou os números gerais de cada jogador do trio contra o Palmeiras. Garro e Memphis só enfrentaram o Verdão jogando pelo Corinthians. Por sua vez, Yuri duelou contra o Alviverde defendendo o Santos, o Internacional e o próprio Timão. Veja abaixo:

Fotos: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O jogo de volta entre Corinthians e Palmeiras será na quarta-feira que vem (06), às 21h30, no Allianz Parque.