Fora de casa, Vasco empata com CSA na ida das oitavas de final da Copa do Brasil

CSA e Vasco empataram por 0 a 0 nesta quarta-feira, em Maceió, no Estádio Rei Pelé. O duelo foi o de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Vasco teve postura mais ofensiva e criou algumas chances de gol. O CSA priorizou os contra-ataques e assustou em certos momentos. No entanto, nenhum dos times conseguiu balançar a rede. No final da partida, o zagueiro João Victor, do Cruzmanltino, foi expulso.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, em São Januário. Quem vencer avança para as quartas de final. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

CSA x Vasco: o jogo

O confronto começou com as duas equipes voltadas para o ataque. O Vasco teve a primeira chance do jogo aos cinco minutos. Após falta cobrada na área, Maurício Lemos cabeceou em cima de Gabriel Félix.

O lance animou os cariocas, que passaram a dominar a partida. O Vasco rondou a área, mas só chegou com perigo novamente aos 21 minutos. Nuno Moreira roubou a bola do zagueiro, entrou na área e chutou para boa defesa do goleiro alagoano. O CSA respondeu com Gustavo Nicola, que finalizou de fora da área e viu a bola ir perto do gol.

O CSA chegou a equilibrar o duelo durante um tempo, mas viu o Vasco voltar a crescer de produção nos minutos finais. Primeiro, Tchê Tchê obrigou Gabriel Félix a boa defesa. Em seguida, Nuno Moreira errou o alvo dentro da área. Assim, o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

No segundo tempo, o jogo seguiu movimentado, mas com CSA e Vasco errando muito no setor ofensivo. A primeira boa chance foi dos donos da casa, aos 13 minutos. Baianinho levou a melhor sobre Hugo Moura, entrou na área, mas chutou na rede pelo lado de fora.

O susto fez o Vasco melhorar na partida. Tanto que os cruzmaltinos quase marcaram aos 19 minutos. Vagetti aproveitou bate e rebate, mas chutou sobre o travessão. Depois, foi a vez de Coutinho receber passe na área, mas errar o alvo.

Na parte final, o duelo voltou a ficar aberto. O Vasco tinha mais a posse de bola, mas sofria com os avanços do CSA. A situação mudou aos 41 minutos, quando João Victor recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

O CSA foi para cima em busca da vitória e quase marcou aos 43 minutos. Silas arriscou quase sem ângulo e por pouco não acertou o gol. O Vasco tratou de recuar e conseguiu segurar o empate no confronto de ida em Maceió.

FICHA TÉCNICA



CSA-AL 0 x 0 VASCO-RJ

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)



Data: Quarta-feira, 29 de Julho de 2025



Hora: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)



Cartões amarelos: Camacho e Felipe Albuquerque (CSA); Maurício Lemos, Lucas Pitón (Vasco)



Cartão vermelho: João Victor (Vasco)

CSA: Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Brayann (Silas); Luciano Naninho (Baianinho), Tiago Marques (Adiel) e Guilherme Cachoeira (Marcelinho)



Técnico: Márcio Fernandes

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos (Thiago Mendes), João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura e Tchê Tchê; Nuno Moreira (Loide Augusto), Rayan (Lucas Freitas), David (Coutinho) e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz