Fora de casa, Fluminense vence Internacional pela ida das oitavas da Copa do Brasil

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense bateu o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), nesta quarta-feira. Everaldo marcou os dois gols dos cariocas, enquanto Carbonero fez o gol dos gaúchos.

As duas equipes vão decidir a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Fluminense precisa do empate para seguir na competição. Já o Inter necessita vencer por dois gols de diferença para se classificar.

O jogo

Primeiro tempo

O Internacional tentou pressionar nos primeiros minutos e assustou em chute de Alan Patrick na rede pelo lado de fora. Sö que na primeira vez que foi ao ataque, o Fluminense abriu o placar aos oito minutos. Serna acertou a trave e Everaldo pegou o rebote para mandar para a rede.

Os donos da casa quase empataram em seguida. Primeiro, Bruno Henrique acertou a trave. Wesley pegou o rebote, mas mandou sobre o travessão.

O confronto a partir dai ficou aberto. O Fluminense aproveitava os espaços para avançar, mas desperdiçou boas chances com Canobbio e Serna. Já o Internacional foi mais eficiente e empatou aos 34 minutos. Wesley chutou, Fábio espalmou e Carbonero pegou o rebote para mandar para o gol.

Os cariocas não se intimidaram com o revés e voltaram a ficar a frente aos 39 minutos. Serna fez grande jogada e cruzou para Everaldo finalizar para a rede.

Nos minutos finais, o Inter ainda esboçou uma pressão, mas viu o Fluminense segurar a vantagem até o intervalo.

Segundo tempo

No segundo tempo, os donos da casa mantiveram a postura ofensiva. No entanto, os gaúchos tinham dificuldade em passar pela marcação adversária.

O Internacional buscava os avanços em bolas levantadas na área, com pouco sucesso. Já o Fluminense assustou em contra-ataque aos 23 minutos. Serna foi lançado e chutou do bico da área, mas para fora.

Na parte final, os gaúchos seguiram na tentativa de alcançar o empate diante da torcida. No entanto, o Fluminense soube segurar o resultado para sair de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 2 FLUMINENSE

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: Quarta-feira, 30 de Julho de 2025



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)



Cartões amarelos: Aguirre, Alan Patrick, Rochet e Borré (Internacional); Martinelli e Canobbio (Fluminense)

GOLS: Carbonero, aos 34min do primeiro tempo; Everaldo, aos 8 e 39min do primeiro tempo

INTERNACIONAL: Rochet, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Vitinho), Bruno Henrique (Ronaldo), Wesley (Gustavo Prado), Alan Patrick e Carbonero (Tabata); Borré (Enner Valencia)



Técnico: Roger Machado

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Guga; Martinelli (Bernal), Hércules e Nonato (Ganso); Serna (Keno), Soteldo (Canobbio) e Everaldo (Lima)



Técnico: Renato Gaúcho